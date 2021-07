La triste storia di questi due cuccioli arriva dal Brasile e le immagini sono state riprese dalla telecamera di sicurezza di una strada di Rio Verde.

Due poveri cuccioli confusi e indifesi che vengono scaricati come fossero immondizia da una macchina e poi abbandonati su un marciapiede. Una macchina guidata da quella persona che avrebbe dovuto prendersi cura di loro per tutta la vita e che amavano più di ogni altra cosa. I due fratellini, ignari del crudele gesto del proprio umano, non si sono abbattuti ed hanno iniziato a rincorrere il mezzo con tutte le loro forze. Non sapevano che non lo avrebbero rivisto mai più.

Ad un certo punto, dalle immagini, si vedono i due cuccioli esausti che non ce la fanno più a rincorrere la macchina. Così si fermano nel punto dell’abbandono e iniziano ad aspettare, certi che presto il proprietario sarebbe tornato a prenderli.

Fortunatamente, un uomo di nome Roberto si è casualmente ritrovato testimone dell’intera scena. La vista dei due cagnolini che rincorrevano la macchina ha spezzato il suo cuore in mille pezzi. Tanto che l’uomo ha deciso di farsi carico dei due animali.

Il video dell’abbandono dei due cuccioli

Grazie a Roberto, che li ha raccolti dalla strada, oggi i due cagnolini hanno un nome e una vita migliore:

Hulk e Hana hanno trovato una nuova famiglia. Quello che hanno vissuto è disumano. Chi ha abbandonato in modo atroce gli animali indifesi, non ha alcun amore per il prossimo.

Queste la parole dell’angelo che li ha salvati, indignato davanti alla triste scena che è stato costretto a vedere e che mai dimenticherà.

La polizia del posto è stata allertata di quanto accaduto, ma nonostante le telecamere di sicurezza abbiano ripreso l’abbandono, gli agenti non sono ancora riusciti a rintracciare il responsabile. Rischia fino a 5 anni di reclusione.