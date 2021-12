Quando Joanie ha comprato la sua nuova casa, non immaginava che il gattino Jules e i suoi fratelli sarebbero stati lì ad attenderla

Quando una donna canadese di nome Joanie si è trasferita nella sua nuova casa in campagna, era così felice di avere finalmente uno spazioso giardino dove trascorrere le belle giornate. Quello che non sapeva quando ha comprato la casa, era che lì ad attenderla avrebbe trovato dei teneri e dispettosi gattini. Ben presto, però, la donna ha potuto conoscere il piccolo Jules e i suoi fratellini, che insieme ai loro genitori si rifugiavano nel fienile della proprietà.

La vicenda è capitata ad Abitibi, ma ben presto ha coinvolto praticamente tutto il Canada.

La nuova casa di Joanie era davvero fantastica. Immersa nel verde e con un grandissimo spazio all’aperto. Nei giorni successivi al suo arrivo, la donna ha notato che c’erano alcuni ospiti inattesi nel fienile. Alcuni gattini, ancora troppo timidi, saltavano fuori ogni tanto e poi tornavano a nascondersi lì dentro.

L’inverno stava arrivando, e tutti sanno come sia gelido in Canada. Quindi Joanie ha pensato di fare qualcosa per garantire un posto caldo a quei gattini.

Inizialmente ha posizionato delle cucce soffici e calde nel fienile, ma poi ha pensato di fare altro. Ha contattato i rifugi del posto, ma nessuno si è detto disponibile ad accogliere quelle palline di pelo. Così, alla fine, Joanie ha preso contatto con la Chatons Orphelins di Montreal, a più di 700 km di distanza.

La nuova vita di Jules e dei suoi fratellini

Dopo aver posizionato delle trappole nel fienile, i volontari del rifugio sono riusciti a catturare il primo. Jules, questo il nome scelto per il micio, all’inizio era timido, ma poi si è aperto ed ha accettato le coccole e il cibo che quelle persone gli hanno offerto.

Con Junot e Jass, gli altri due fratelli felini, ci è voluto un po’ più di tempo, poiché erano molto più restii ad accettare l’aiuto di quelle persone sconosciute.

Alla fine, grazie anche all’esempio del loro fratellino, si sono lasciati prendere e portare al rifugio.

Oggi loro sono al sicuro nelle loro nuove case. Hanno cibo buono e coccole ogni giorno. La loro mamma ed il loro papà, invece, vivono ancora nel fienile di Joanie e sono felici a loro volta.