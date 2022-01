Mentre Leilani e suo marito facevano benzina, Kaia si è avvicinata a loro e non si è più mossa: le foto dell'allegra famiglia

Quella che vi raccontiamo oggi è la bellissima storia di un’adozione arrivata un po’ per caso. I protagonisti di questa vicenda sono una famiglia di Washington e una tenera cagnolina abbandonata, chiamata poi Kaia. Il loro primo incontro è stato tanto fortuito, quanto straordinario. Tanto che alla fine, non sono più riusciti a separarsi. Leggete di seguito la loro storia e, se vi è piaciuta, condividetela con i vostri amici.

A vivere in prima persona e a divulgare la notizia tramite social network è stata una donna di Washington di nome Leilani Wong. Lei era in viaggio con suo marito e si trovavano a passare con la loro auto nei pressi di Stockton, in California.

A un certo punto i due hanno fatto una sosta per prendere un caffe e per fare il pieno di carburante alla loro auto, in una stazione di servizio del posto.

Mentre l’uomo riempiva il serbatoio, Leilani, dall’interno della macchina, ha notato che si era avvicinato una piccola, sporca e debole cagnolina. Lei si era avvicinata a loro e li fissava con uno sguardo così dolce che era davvero impossibile che restasse inosservato.

Leilani ha provato a catturare l’attenzione della cucciola battendo con le mani sul vetro e lei naturalmente ha gradito il saluto e ricambiato abbaiando di gioia.

Kaia diventa di famiglia

Il marito di Leilani, finito il rifornimento, si è avvicinato allo sportello come per salire, ma quella cagnolina lo ha seguito come a dire: “Ehi, dove vai adesso!?”.

Fuori faceva molto caldo, quindi Leilani era troppo dispiaciuta di lasciarla lì da sola in mezzo alla strada.

Lei e suo marito hanno chiesto informazioni su di lei ai proprietari del chiosco e l’uomo ha spiegato che era stata abbandonata qualche giorno prima e che nessuno era tornata a prenderla.

Con l’intenzione di portarla al primo rifugio disponibile, Leilani e suo marito l’hanno caricata in auto e sono partiti.

Da poche ore, però, si è passati a giorni e poi a settimane. Nel frattempo, Kaia, questo il nome scelto per lei, ha legato sia con i suoi nuovi umani che con gli altri cuccioli di famiglia.

Alla fine, come potete ben immaginare, ne la cucciola né la famiglia ha voluto separarsi. Ora vivono tutti insieme, felici e contenti e si divertono a pubblicare tutte le loro avventure sui social.