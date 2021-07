La storia della gatta Kara: da tre anni, ogni giorno, aspetta un uomo per dargli il buongiorno con un tenero abbraccio

Kara, è questo il nome della gatta protagonista della meravigliosa storia che si è diffusa sul web. Arriva da Konya, Turchia ed ha commosso migliaia di persone.

Tutto è iniziato quando, un giorno, un uomo di nome Mehmet Çetin ha notato un povero gatto randagio per la strada, affamato e triste. Guidato dal suo buon cuore e dal suo amore per gli animali, ha deciso di fermarsi e di dargli del cibo. Ha poi scoperto che era una femmina e l’ha chiamata Kara.

Da quel momento sono passati tre anni e ogni giorno, la micia aspetta il suo amico e lo abbraccia per dargli il buongiorno.

Una telecamera di sicurezza della zona ha ripreso la scena per tanti anni, fuori il laboratorio dove lavora Mehmet.

Il video di Kara e Mehmet

Kara lo aspetta in un punto preciso alla stessa ora. Non appena l’uomo arriva, lei sembra riconoscere il rumore della sua auto. Sa che sta per arrivare. Mehmet parcheggia e si dirige verso di lei. I due si salutano con un abbraccio che ha lasciato l’intero mondo del web senza parole.

Chi conosce Mehmet ha raccontato che spesso nella sua vita ha aiutato cani e gatti randagi. Ama gli animali e se può fare la sua parte per aiutarli a nutrirsi, non si tira indietro. Kara è riuscita a capire il suo cuore e si è subito fidata di un animo così gentile. Lui le porta del cibo ogni giorno e lei in cambio lo abbraccia e riempie il suo cuore d’amore.

Gli animali riescono sempre a stupirci e c’è chi ancora osa dire che non hanno sentimenti e non capiscono quando viene fatto loro del bene. Questa gatta ci ha dimostrato, ancora una volta, che è esattamente il contrario e che gli animali sono in grado di dimostrare gratitudine e amore.