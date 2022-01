Bubbly è una cagnolina che purtroppo, nonostante la sua giovane età, ha subito un’esperienza davvero traumatica. Quello che doveva essere il suo amico umano l’ha abbandonata sul ciglio di una strada, dentro una gabbia. Non aveva nemmeno la possibilità di cercare il cibo.

CREDIT: YOUTUBE

Vedere le crudeltà che alcuni cani sono costretti a subire è davvero straziante. Non è possibile immaginare che nel mondo ci siano persone così malvagie.

Due ragazzi erano usciti per il loro quartiere e volevano fare una passeggiata. Lo facevano spesso e fino a quel momento non era mai accaduto nulla.

Ad un certo punto però, mentre si trovavano a passare in una stradina secondaria, hanno notato qualcosa di molto strano. Quando si sono avvicinati hanno fatto una scoperta davvero straziante.

CREDIT: YOUTUBE

Una cagnolina triste e in gravi condizioni, era stata abbandonata in una gabbia. Non poteva stare in piedi e vicino non aveva né il cibo né l’acqua. Sicuramente avrebbe perso la vita in poco tempo.

Sapevano che non potevano lasciarla in quello stato. Infatti hanno allertato in fretta i ragazzi di St Louis Animal Rescue, che vista la gravità del racconto, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il salvataggio della piccola Bubbly

CREDIT: YOUTUBE

I volontari intervenuti si sono resi conto che la cucciola aveva una strana infezione alle orecchie, che emanava un cattivo odore. Inoltre, era anche molto magra e debole, per poter sopravvivere in quelle condizioni.

Per questo l’hanno portata in fretta nel loro rifugio. Per settimane si sono occupati di lei ed hanno fatto di tutto per aiutarla. L’hanno sottoposta a tutte le cure e ai trattamenti di cui aveva bisogno. Ecco il video della sua storia di seguito:

Bubbly è riuscita a superare quel trauma in pochissimo tempo. Ha riconquistato la fiducia negli esseri umani, ma la cosa più importante è che è tornata a stare bene. Dopo tante sofferenze, speriamo che arrivi anche per lei il lieto fine che tanto desidera.