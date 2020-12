Una vicenda drammatica è avvenuta poche settimane in Texas. Un gruppo di ragazzi hanno trovato una cucciola, chiamata Tammi, sul ciglio della strada in condizioni disperate. Non riusciva a muoversi e non smetteva di piangere. Era solo in attesa che qualcuno mettesse fine alle sue sofferenze.

I 4 amici, nel vedere la cagnolina in quella grave situazione, hanno deciso di portarla tempestivamente al rifugio di Humane Society, affinché i volontari potessero sottoporla a tutte le cure necessarie.

Il medico dopo la visita, ha scoperto qualcosa di davvero terribile. Purtroppo la piccola Tammi, era stata investita da una macchina che andava ad una velocità molto elevata. Inoltre, quelli che dovevano essere i suoi amici umani, invece di farla curare, avevano deciso di abbandonarla.

A causa del grave incidente, la cucciola aveva riportato una frattura al bacino. È proprio per questo che non riusciva a muoversi e a camminare. Infatti aveva bisogno di un intervento, ma la sua strada per la guarigione era lunga e in salita.

Nonostante ciò che aveva vissuto nella sua vita, Tammi era molto buona e gentile. Voleva solo ricevere l’amore e tutte le attenzioni che meritava. I volontari, infatti, amavano passare molto tempo con lei, per coccolarla e a farla sentire amata.

Dopo la delicata operazione, la cucciola a quattro zampe è dovuta rimanere per lungo periodo in convalescenza. Per più di un mese, è rimasta allungata alla sua cuccia, senza potersi muovere.

Il lieto fine della piccola Tammi

I ragazzi sin da subito hanno pubblicato la sua storia sul web ed ogni settimana aggiornavano tutti sulle sue condizioni di salute. Vista la vicenda, in molti hanno fatto il possibile per aiutare la cagnolina.

Alcune persone hanno mandato del denaro per sostenere tutte le sue spese mediche ed altre, degli oggetti che l’avrebbero aiutata a tornare a stare bene. Era diventata famosa sui social e tutti si erano affezionati a lei.

Quando è guarita definitivamente, i volontari hanno fatto presto gli annunci per la sua adozione e nel giro di 24 ore, una famiglia amorevole si è presentata nel rifugio per poterla adottare. Tammi ora vive nella sua nuova casa, circondata dall’amore dei suoi amici umani, che fanno il possibile per renderla felice.