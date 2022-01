Un vero e proprio Miracolo di Natale è avvenuto nel Massachusetts, il giorno del 24 dicembre. L’agente di polizia David Phan ha salvato la vita di un cane chiamato Willow, che era da solo su una strada trafficata. Se non fosse stato per il suo intervento, molto probabilmente avrebbe perso la vita.

CREDIT: FACEBOOK

Inoltre, il piccolo grazie all’aiuto di questo poliziotto dal cuore enorme, ha anche avuto la possibilità di riabbracciare la sua famiglia umana.

I fatti sono iniziati nel giorno della Vigilia di Natale. L’agente aveva appena finito il suo turno di lavoro ed insieme alla sua famiglia, era in macchina e stavano tornando a casa. C’erano i loro parenti ad aspettarli per festeggiare il Natale.

Tuttavia, David Phan mentre si trovava sulla strada Route 3, ha notato che stava accadendo qualcosa di molto strano. Gli automobilisti davanti a lui suonavano e frenavano improvvisamente.

CREDIT: FACEBOOK

Quando l’agente si è reso conto della gravità della vicenda, è subito sceso per cercare di aiutare. Un cane, chiamato Willow, era rimasto bloccato sul ciglio della strada e non riusciva più a muoversi, forse per la paura. Inoltre, era anche completamente bagnato a causa della pioggia.

Il poliziotto non poteva lasciarlo in quelle condizioni. Infatti è riuscito a conquistare la sua fiducia nel giro di pochi minuti, grazie anche all’aiuto di altri automobilisti.

La riunione tra Willow e la sua famiglia umana

L’agente dopo aver fatto salire il cucciolo nella sua auto, lo ha portato a casa con sé. Sperava di riuscire a ritrovare i suoi amici umani in fretta e per fortuna è quello che è successo.

Il cane si era allontanato dalla sua abitazione dopo aver sentito uno strano rumore e per lo spavento, è fuggito via. La sua famiglia umana se ne è resa conto in fretta e sin da subito hanno iniziato le ricerche. Hanno anche pubblicato degli appelli sui social.

CREDIT: CBSBOSTON.COM

L’agente grazie alle foto viste sul web è riuscito a rintracciare quelle persone e a permettere al cucciolo di riabbracciare i suoi amici umani. Per tutti ciò che è successo, è stato un vero e proprio Miracolo di Natale, le famiglie hanno avuto la possibilità di festeggiare.