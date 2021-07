Una donna è diventata famosa sul web per i suoi mille tentativi di conquistare il cuore del suo gatto Roswell. Preferisce il marito da quando lo hanno adottato e lei non riesce proprio a sopportarlo. Infatti la sua vicenda sta facendo sorridere migliaia di persone sui social, che si sono complimentate per le sue iniziative.

CREDIT: INSTAGRAM

Lindsey e Drew hanno adottato il piccolo quando aveva pochi mesi di vita. Lo hanno trovato mentre viveva come randagio per le strade della loro città.

In un primo momento non volevano tenerlo, ma alla fine dopo averlo tenuto in affidamento per qualche giorno, hanno capito che non potevano più separarsi da lui.

Per questo dopo averlo portato dal veterinario, per tutte le cure necessarie, hanno comprato tutti i giochi e gli oggetti di cui aveva bisogno. Tuttavia, il piccolo Roswell sin da subito ha instaurato un legame speciale con il ragazzo.

CREDIT: INSTAGRAM

Drew amava giocare insieme a lui e anche passare molto tempo a coccolarlo. Con il passare delle settimane sono diventati insperabili e l’amico umano ha permesso anche al gattino di dormire nel letto insieme a loro.

Lindsay è gelosa del rapporto che hanno. Proprio per questo negli ultimi mesi, sta provando anche lei a conquistare il cuore del suo amico a quattro zampe, ma i suoi tentativi non stanno portando ai risultati sperati.

Le iniziative di Lindsay per conquistare Roswell

CREDIT: INSTAGRAM

La ragazza sta parlando della sua vicenda, proprio sul suo profilo Instagram e il tutto ovviamente è diventato virale. Tante persone nel vedere cosa sta facendo, si stanno divertendo tantissimo.

Poche settimane fa, Lindsay è andata a comprare una barba proprio come quella che ha il suo fidanzato. È rientrata a casa, ma il suo gatto non è affatto cascato nella sua trappola. Lo aveva capito che non era il suo amato amico umano. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Anche Drew si sta divertendo nel vedere cosa sta facendo la sua fidanzata e spera che continui a portare avanti le sue iniziative, proprio per vedere il livello di fedeltà del suo amico a quattro zampe nei suoi confronti.