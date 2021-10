Poco tempo fa un uomo si è presentato nel rifugio di CMDP Animal Care and Control, poiché voleva abbandonare i suoi animali domestici. È proprio a questo punto che i ragazzi hanno conosciuto Angel ed Halo, un gatto ed un porcellino d’india che hanno un legame speciale.

Solitamente questi due animali non vanno molto d’accordo. Questo perché si inseguono a vicenda, ma ci sono delle eccezioni davvero incredibili.

Tutto è iniziato poco tempo fa. L’uomo ha raccontato ai volontari di aver acquistato il porcellino da un negozio vicino la sua abitazione. Gli piaceva molto.

Tuttavia, poco tempo dopo ha visto il piccolo Angel che vagava solo e triste per le strade del suo quartiere. Il gattino non aveva una casa e nessuno disposto a donargli l’amore di cui aveva bisogno.

Il ragazzo non voleva lasciarlo da solo. Per questo, in attesa di trovare una soluzione, ha deciso di tenerlo nella sua abitazione per qualche giorno. Con il passare del tempo i due animali, hanno instaurato un bellissimo rapporto.

È proprio a questo punto che il loro amico umano non ha avuto più il coraggio di separarli. Angel ed Halo fanno praticamente tutto insieme. Si addormentano l’uno al fianco dell’altro ed amano passare il tempo a giocare.

Il triste abbandono di Angel ed Halo ed il loro lieto fine

Tuttavia, l’amico umano negli ultimi tempi è stato costretto a prendere una decisione straziante. Il ragazzo per motivi di lavoro non poteva più tenere i suoi due animali ed infatti ha deciso di portarli nel rifugio locale.

Ha avvisato i ragazzi della loro amicizia ed ha chiesto di non separarli, poiché ne avrebbero sofferto tantissimo. Angel ed Halo non si sono adattati facilmente in quel posto nuovo.

Per fortuna però, solo poche settimane dopo una famiglia dolce ed amorevole si è presto fatta avanti per adottarli. Hanno letto la loro storia sui social ed erano felici di accoglierli nella loro abitazione.