Si chiamano Chester e Tony e sono due dolci cagnolini, che dopo esser stati salvati, hanno instaurato un rapporto speciale. Arrivati al rifugio si consolavano a vicenda ed ora ovviamente, sono diventati inseparabili. Vederli insieme è davvero bellissimo per tutti, poiché si vede che dopo tante sofferenze, sono felici.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni animale dovrebbe avere il suo bellissimo lieto fine. Questo però non è possibile, tanti cuccioli sono costretti a vivere maltrattamenti e crudeltà, senza mai conoscere l’amore.

Il piccolo Chester è stato trovato a vivere in un quartiere come randagio. Una signora del posto voleva aiutarlo. Infatti ha provato a conquistare la sua fiducia con il cibo.

Dopo esser riuscita nel suo obiettivo, ha provato a farlo entrare nella sua abitazione. Il suo scopo era solo quello di tenerlo per qualche giorno, in attesa di trovare un’altra famiglia.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, i suoi cani non hanno mai accettato questo cucciolo. Per questo la donna non ha avuto altra scelta che chiedere l’intervento dei ragazzi di Hope For Paws. Questi ultimi quando hanno saputo la triste vicenda, sono presto intervenuti per salvare quel piccolino.

Chester nonostante ciò che aveva vissuto, si è lasciato prendere in fretta. Anzi era felice di incontrare quelle persone gentili. È proprio durante quei minuti che i volontari hanno ricevuto un’altra telefonata, per salvare il piccolo Tony. Era stato abbandonato in quello stesso quartiere.

Il legame nato tra Chester e Tony

CREDIT: FACEBOOK

Questo cagnolino era triste e solo sul ciglio di una strada. Desiderava solo poter tornare da quelle persone che per lui erano il suo mondo. Tuttavia, la sua famiglia aveva scelto di abbandonarlo ed il dolore che il cane stava provando era inimmaginabile.

Durante il tragitto per il rifugio, forse il piccolo Chester aveva capito la sofferenza che stava vivendo ed è sempre rimasto al suo fianco. Anche durante la visita medica, ha fatto il possibile per consolarlo. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

Da quel momento, i due cani sono diventati praticamente inseparabili. I ragazzi proprio per questo, hanno deciso di fare gli annunci per la loro adozione di coppia. Dopo ciò che hanno vissuto, non possono proprio essere separati, poiché insieme riescono a superare tante sofferenze.