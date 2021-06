L’amicizia speciale nata tra il cane Colton e il vitello Bucket ha stupito migliaia di persone, ma soprattutto la loro amica umana. Lei è felice di vederli insieme e nonostante siano diventati abbastanza grandi, continuano ad andare d’accordo e a volersi bene, proprio come il primo giorno.

CREDIT: YOUTUBE

La storia di questi 2 animali è iniziata nel 2017. Susan Klingenberg ha deciso di prendere una fattoria, perché desiderava poter stare insieme a tanti amici a quattro zampe.

Un giorno ha deciso anche di partecipare ad un’asta del bestiame. Voleva salvare un animale che ne aveva davvero bisogno. È proprio a questo punto che ha incontrato il piccolo Bucket.

La donna in lui ha visto tristezza e depressione. Aveva pochi mesi e già aveva vissuto in un inferno. Per questo si è fatta presto avanti per acquistarlo e salvare la sua vita da un tragico destino.

CREDIT: YOUTUBE

Susan lo ha portato nella sua abitazione la sera stessa, ma viste le basse temperature ha deciso di tenerlo dentro. Inizialmente era spaventata per il suo cane Colton, poiché non sapeva come avrebbe reagito nel vedere il cucciolo.

Tuttavia l’amica umana si è dovuta ricredere molto presto, perché tra loro è nato un legame davvero unico e speciale.

Il primo incontro tra Colton e Bucket

CREDIT: YOUTUBE

La prima sera in cui si sono incontrati, il cagnolino si è mostrato dolce e gentile nei confronti del vitellino. Gli ha anche offerto il suo cuscino per dormire. Infatti la donna è rimasta a bocca aperta.

Ora sono cresciuti e Bucket è arrivato ad essere molto grande. Nonostante tutto, i due si vogliono ancora tanto bene ed amano passare insieme la maggior parte del tempo. Ecco il video della loro storia di seguito:

Susan ogni anno si impegna per salvare un animale in quelle aste e fa di tutto per donargli la vita che merita. Vederli in quelle condizioni è davvero straziante e il suo scopo è solo quello di mettere fine alle loro sofferenze.