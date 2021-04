Ragazzi trovato un cucciolo di volpe nel giardino di un’abitazione e poco dopo scoprono tutto ciò che aveva vissuto

La scorsa settimana una donna ha trovato un cucciolo di volpe nel suo giardino. Non sapendo cosa fare, ha deciso di chiedere aiuto ai volontari. Quando i ragazzi sono arrivati sul posto, hanno capito in fretta la sua situazione. Purtroppo non riusciva a ritrovare la sua mamma ed era in grave pericolo.

Solitamente le persone non amano avere contatti con questi animali, ma preferiscono tenerli sempre ad una certa distanza. Questo perché in molti li considerano pericolosi.

Tuttavia, nella vicenda avvenuta poco tempo fa, è accaduto qualcosa di davvero meraviglioso. La signora era nella sua abitazione ed era impegnata nelle sue solite faccende domestiche.

Ad un certo punto, nel momento in cui ha aperto le finestre, che si affacciano al giardino della casa, ha iniziato a sentire uno strano rumore. Era insolito per lei ed è per questo che ha deciso di andare a controllare.

Ha iniziato a cercare tra gli alberi e pochi minuti dopo, ha scoperto tutto ciò che stava accadendo. C’era un cucciolo di volpe, solo e spaventato, che aveva bisogno di aiuto.

Aveva paura di avvicinarsi, ma non perché credeva che l’animale le facesse del male, ma perché credeva che sarebbe fuggito via. Per questo ha deciso di chiedere aiuto ai volontari della Animal Welfare League.

La riunione tra il cucciolo di volpe e sua madre

I ragazzi sono andati nell’abitazione in pochi minuti. Da una prima visita hanno scoperto che la volpe era in buone condizioni di salute. Tuttavia, non riusciva a smettere di piangere, poiché voleva solo tornare a stare insieme alla sua amata mamma.

Quelle persone dal cuore enorme, sapevano che non potevano portarlo via, altrimenti la situazione sarebbe diventata ancora più grave. Per questo l’hanno messo all’interno di un cestino, per farlo sentire protetto ed al sicuro.

La donna l’ha tenuto sotto controllo per tutto il tempo e alla fine, la mattina seguente, c’è stata la riunione che tutti speravano. La mamma è riuscita a ritrovare il suo piccolo e da quel momento, sono tornati a stare insieme.