Huey è un dolcissimo mastino che ha instaurato un rapporto speciale con una chiahuahua chiamata Bella. Con il passare del tempo sono diventati inseparabili ed il loro amico umano, ovviamente, è molto felice. Non credeva che avrebbero potuto instaurare un legame simile.

Ogni animale merita di avere il suo lieto fine. Questi due cani all’inizio della loro vita, come accade molto spesso, non hanno incontrato degli esseri umani amorevoli.

Huey è stato adottato in un rifugio locale e nonostante avesse un passato triste alle spalle, si è sempre dimostrato dolce e gentile con tutti. Non ha mai creato alcun tipo di problema all’uomo.

Tuttavia, quando il ragazzo è venuto a conoscenza della storia della piccola Bella, ha deciso in fretta di voler fare qualcosa per aiutarla. Il suo scopo era quello di donarle una casa ed una famiglia amorevole.

L’amico umano ovviamente non sapeva come avrebbe reagito Huey all’arrivo di un nuovo cane in casa, ma ha deciso lo stesso di tentare. Non voleva lasciare la cucciola in quel rifugio, senza nessuno disposto ad aiutarla.

Il mastino nei primi giorni il cui la piccola è arrivata nella sua abitazione, era sempre distante. Non si avvicinava mai e cercava sempre di non attirare la sua attenzione, ma con il passare del tempo il suo comportamento è cambiato.

Il legame nato tra Huey e la piccola Bella

La cucciola un giorno ha iniziato ad avvicinarsi al suo fratellino a quattro zampe. Nonostante fosse molto più grande di lei, non aveva paura, ma voleva solo ricevere amore ed affetto.

Anche Huey era felice di averla al suo fianco, infatti da quel momento sono diventati inseparabili. Fanno tante attività insieme e vederli è davvero meraviglioso. Ecco il video della loro storia di seguito:

Il loro amico umano in un’intervista ha raccontato che la prima volta che li ha visti insieme, ha provato qualcosa di inspiegabile. L’uomo era a casa e quando è entrato nel salotto, ha visto i due cuccioli dormire l’uno al fianco dell’altra. Da quel momento non si sono più separati.