Bowser e Ruby sono due dolci cagnolini, che da quando si sono incontrati per la prima volta, sono diventata inseparabili. Amano passare molto tempo insieme a giocare e a divertirsi. Ovviamente la loro clip sul web è diventata presto virale, tante persone sono rimaste stupite nel vederli.

CREDIT: YOUTUBE

Vicende simili sono molto più comuni di quello che si crede. Ogni cane dovrebbe avere un amico a quattro zampe con cui passare il tempo.

L’amicizia tra questi cuccioli è nata lo scorso anno. Precisamente nell’ottobre del 2020. Lauren Kelsey, l’amica umana di Bowser, ha raccontato di essersi trasferita in quell’abitazione per necessità.

Aveva un problema nella vecchia casa ed ha deciso di trovarne un’altra. Non voleva rimanere lì per sempre, anche perché non le è mai piaciuto quel quartiere.

CREDIT: YOUTUBE

Il cane, invece, si è subito adattato. Inoltre, quando ha visto che aveva una vicina a quattro zampe, era al settimo cielo. Sin da subito si è mostrato gentile e socievole nei suoi confronti.

Infatti tra Bowser e Ruby è nata un’amicizia speciale. Ora sono diventati inseparabili e tutte e due le famiglie ne sono felici. Quelle persone amano farli stare insieme, poiché vederli felici dal rapporto che hanno instaurato, per loro è bellissimo.

La clip diventata virale di Bowser e Ruby

CREDIT: FACEBOOK

Pochi giorni fa, Lauren ha deciso di pubblicare sul suo profilo Facebook una clip davvero divertente dei due cani. Tuttavia, lei non credeva che sarebbe diventata virale nel giro di poche ore.

In quel filmato si può vedere il piccolo Bowser che è seduto nel suo giardino ad aspettare la sua amica a quattro zampe. Abbaia anche per farsi sentire. Alla fine, quando la vede arrivare, è al settimo cielo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Bowser e Ruby a quel punto iniziano a correre e a giocare insieme, proprio come sempre. Sono entrambi felici ed eccitati. Infatti tutti sono rimasti a bocca aperta nel vederli. Amicizie del genere sono davvero uniche e speciali!