Benny è un dolcissimo gattino che è stato trovato a vivere da randagio. Ora ha una nuova casa, grazie ad una volontaria del rifugio e fa il possibile per aiutare la donna, con i cuccioli in difficoltà. Per tutti, è il suo modo di ringraziare per la seconda possibilità di vita che ha ricevuto. Vederlo oggi è davvero meraviglioso.

CREDIT: INSTAGRAM

La gratitudine molto spesso è un sentimento che viene sopravvalutato. Tuttavia, questo non accade per i nostri amati amici a quattro zampe, che fanno il possibile per mostrare il loro amore, nei confronti di chi li ha aiutati.

Benny, appunto, è gattino molto dolce, che i volontari del rifugio hanno trovato a vivere come randagio. Era magro e le sue condizioni erano molto gravi.

Per questo Ellen Carozza, per cercare di farlo riprendere il prima possibile, ha deciso di portarlo nella sua abitazione. Gli ha donato l’amore e le cure di cui aveva bisogno. Nel giro di pochi giorni, entrambi si sono legati l’uno all’altra.

CREDIT: INSTAGRAM

La ragazza è proprio a quel punto che ha preso una decisione che ha cambiato per sempre la sua vita. Ha voluto adottare il piccolo Benny per sempre, poiché non riusciva più ad immaginare la sua vita senza di lui.

La dolcezza di Benny con i cuccioli in difficoltà

Ellen ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti molto spesso aiuta i volontari del rifugio a far guarire i cani o i gatti in difficoltà. Però, dal momento che ha adottato il piccolo Benny, aveva paura della sua reazione nel vederli arrivare.

Un giorno ha deciso di portare a casa una gattina chiamata Winnie, che era molto più piccola rispetto ai suoi fratellini a quattro zampe. Per riuscire a tornare in salute, aveva bisogno di cure, amore ed attenzioni particolari.

Benny quando l’ha vista arrivare, sin da subito si è mostrato dolce e gentile nei suoi confronti. Infatti nel giro di poche ore, dopo aver capito bene la sua situazione, si è seduto al suo fianco ed ha fatto il possibile per riuscire a farle superare quel momento difficile.

CREDIT: INSTAGRAM

La sua reazione ha stupito tutti, ma soprattutto la sua amica umana. La ragazza ha capito che il suo piccolo a quattro zampe, per ringraziarla della nuova possibilità di vita che ha avuto, ha voluto aiutarla con chi ne aveva più bisogno.