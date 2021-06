Un episodio straziante è avvenuto poco tempo fa. Una donna di 81 anni ha atteso il ritorno del suo cane Brandy per più di un anno. Con la speranza di poterlo ritrovare, ogni giorno si sedeva davanti la porta o faceva il giro del quartiere urlando il suo nome. Vedere quelle scene per i figli, è stato davvero molto triste.

CREDIT: FACEBOOK

Philomena Boenke ha adottato il chihuahua circa 16 anni fa. Sin da subito tra loro due è nato un legame speciale, poiché passavano insieme la maggior parte della giornata.

Tutti erano felici, perché sapevano che quel cucciolo non l’avrebbe mai lasciata sola. Tuttavia, un giorno è avvenuto il dramma che ha spezzato il cuore della donna ed anche dei suoi familiari.

Philomena aveva lasciato Brandy con il figlio per fare la sua passeggiata di routine. Il ragazzo l’ha portata nella palude vicino la sua abitazione e gli ha tolto il guinzaglio, per permettergli di stare libero. Lo facevano sempre e non era mai accaduto nulla di insolito.

CREDIT: FACEBOOK

Ad un certo punto però Tony ha perso le tracce del cane e nonostante abbia provato a cercarlo sin da subito, nessuno ha più avuto sue notizie. Era come scomparso nel nulla.

L’anziana amica umana quando lo ha saputo è scoppiata in lacrime. Per un anno ha atteso il suo ritorno fuori la sua abitazione. Inoltre, nonostante la sua età molto avanzata e i dolori, quando aveva la forza faceva anche il giro del quartiere urlando il nome di Brandy. Desiderava solo poterlo riabbracciare.

La riunione tra Brandy e Philomena

Alla fine, dopo 12 mesi di angoscia e disperazione, è arrivata la telefonata che tutti stavano aspettando. Un rifugio locale ha chiamato la famiglia per informarli che avevano trovato il loro cagnolino a vagare per la città.

I figli della donna sono andati subito a riprenderlo e nonostante fosse più magro, era in buone condizioni. Per questo lo hanno riportato in fretta nella loro abitazione, dalla loro mamma.

CREDIT: FACEBOOK

Brandy quando ha visto la sua amica umana, è saltato tra le sue braccia. Era al settimo cielo, proprio come Philomena. La donna non è proprio riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime. Dopo quel lungo periodo sono finalmente potuti tornare a stare insieme.