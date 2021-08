Ted, il cane famoso sul web per il suo aspetto insolito: tutti lo scambiano per un maiale

Ted è un cagnolino molto dolce e gentile, che è diventato famoso sui social, proprio per il suo aspetto insolito. In molti durante le passeggiate con la sua amica umana, lo scambiano per un maiale e nel vederlo in giro, tutti ne rimangono sorpresi. La sua pelliccia sta crescendo nell’ultimo periodo.

CREDIT: FACEBOOK

Non tutti i nostri amati amici a quattro zampe riescono a trovare una famiglia amorevole sin da subito. Alcuni cuccioli prima di avere il loro lieto fine, devono passare esperienze drammatiche.

Questo infatti è il caso del piccolo Ted. Purtroppo nessuno sa cosa abbia vissuto nei suoi primi mesi di vita, ma i volontari sono sicuri che non ha trovato una famiglia gentile nei suoi confronti.

Tuttavia, quando Devan Seaman l’ha trovato nel rifugio locale ha deciso di andare a conoscerlo. Il cucciolo nonostante tutto non ha mai perso la fiducia negli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

Il suo aspetto e la sua personalità hanno portato la donna a firmare tutti i moduli per l’adozione. Non voleva affatto lasciarlo in quel posto triste, ma il suo unico desiderio era solo quello di aiutarlo a stare bene di nuovo.

Devan lo ha portato dal suo veterinario di fiducia e nello studio ha scoperto che aveva bisogno di molte cure e trattamenti, ma la ragazza non aveva la minima intenzione di mollare.

La nuova vita del piccolo Ted

Grazie all’amore, alle attenzioni e a tutte le cure a cui il piccolo è stato sottoposto, è tornato in salute. Ha fatto una trasformazione davvero incredibile e la sua amica umana ne è al settimo cielo.

Quando Ted è arrivato nella sua abitazione, aveva la pelliccia completamente assente. Però, nell’ultimo periodo sta ricrescendo. Il suo aspetto insolito lo rende un cane davvero speciale.

CREDIT: FACEBOOK

Devan in un’intervista ha raccontato che quando lo porta in giro per il quartiere, in molti lo scambiano per un maiale. Tuttavia, lei cerca sempre di non correggere le persone, poiché dice che non le da affatto fastidio.