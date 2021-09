Una vicenda davvero terribile è avvenuta pochi giorni fa. Un gruppo di volontari hanno trovato un cucciolo, chiamato Sage, abbandonato in un cimitero. Dopo averlo sottoposto a tutte le cure necessarie, è arrivato anche per lui un bellissimo lieto fine. L’attore Dave Bautista ha deciso di adottarlo.

CREDIT: INSTAGRAM

Una storia che ha stupito migliaia di persone e che merita di essere conosciuta. Tutti devono sapere cosa ha fatto la star di Hollywood per questo piccolino.

Il tutto è iniziato quando i volontari di Humane Society, di Tampa Bay, hanno trovato il cucciolo abbandonato in un cimitero. Era in condizioni davvero disperate, poiché aveva una catena intorno al collo che gli stava causando delle ferite gravi.

I ragazzi hanno deciso di portarlo in fretta nel rifugio ed il medico, dopo un’accurata visita, ha deciso di sottoporlo ad un intervento. Sage nonostante tutto, non ha mai perso la fiducia negli esseri umani.

CREDIT: INSTAGRAM

Dopo l’operazione è tornato a stare bene ed era anche felice di aver trovato delle persone dolci ed amorevoli. I volontari hanno voluto raccontare la sua storia sul web sin da subito, ma non credevano che avrebbe avuto così tanto successo.

Il lieto fine di Sage e il gesto di Dave Bautista

Tra le persone che si sono interessate a lui, c’era anche il noto attore Dave Bautista. Quest’ultimo è andato di persona al rifugio per poterlo conoscere e subito dopo ha pubblicato un post sui social. Il suo scopo era quello di trovare il responsabile dietro tali crudeltà. La star nel messaggio ha scritto:

Vi chiedo solo di fornirmi delle informazioni sulla persona che ha fatto questo gesto così crudele, nei confronti di questo cane. Affinché gli agenti possano arrestarlo. Vi offro una ricompensa di 5 mila dollari.

Purtroppo nessuno si è fatto avanti per dire chi fossero i colpevoli, ma solo pochi giorni fa, lo stesso attore ha informato i suoi follower della bella notizia. Ha deciso di adottare per sempre il piccolo Sage.

CREDIT: INSTAGRAM

Dave Bautista già nel 2019 ha adottato due pit bull che erano stati trovati in gravi condizioni. Infatti non è famoso solo per il suo lavoro, ma anche per l’interesse e per il suo cuore enorme nei confronti di quei cani che sono poco fortunati.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: