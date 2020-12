L’attrice Kaley Cuoco ha adottato una cucciola, chiamata poi Petunia. Purtroppo pochi mesi dopo, la cagnolina ha perso la vita. La donna ha voluto ricordarla con un lungo post su Instagram ed ha voluto anche ringraziare i volontari di ciò che hanno fatto per lei. Le sue parole, hanno spezzato i cuori di molte persone.

CREDIT: INSTAGRAM

Kaley Cuoco è conosciuta per aver recitato nella serie tv The Bing Bang Theory ed ha preso parte anche ad altri film.

Sia lei che il marito hanno un amore profondo per gli animali. Infatti da quando si sono sposati, hanno salvato molti cuccioli in difficoltà. Una volta hanno adottato un coniglio e anche un cavallo.

L’attrice, quando ha conosciuto Petunia, si è follemente innamorata di lei e del suo sguardo. L’ha trovata nel rifugio della sua città e i volontari, le hanno detto che aveva avuto un passato molto difficile.

CREDIT: INSTAGRAM

La cucciola a quattro zampe aveva subito molti traumi e soffriva anche di diversi problemi di salute. Kaley ed il marito quando hanno sentito quelle parole, hanno deciso di voler provare a fare qualcosa per donarle il lieto fine che merita ogni cane.

Infatti, hanno firmato in fretta i moduli per la sua adozione e l’hanno portata a casa con loro. Per settimane si sono presi cura di lei ed hanno fatto di tutto per farla sentire amata e protetta. Anche Petunia era felice, per aver trovato delle persone amorevoli e gentili, che volevano solo vederla stare bene.

Il post di Kaley Cuoco per la morte di Petunia

CREDIT: INSTAGRAM

Purtroppo pochi mesi dopo la bellissima adozione, la cucciola non ce l’ha fatta. Nonostante l’amore e le cure dei suoi amici umani, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. È stata proprio l’attrice a dare la triste notizia sui social. Su Instagram, ha scritto:

CREDIT: THE OUTER REALMZ