L'intervento dell'autista dell'autobus, per i due cani trovati in strada: li ha salvati

Una storia con un lieto fine è stata resa pubblica sui social nelle ultime settimane. L’autista di un bus ha trovato due cani a vagare di notte per la città e poche ore dopo ha scoperto cosa avevano appena fatto. Grazie al suo intervento il tutto per fortuna, si è concluso nel migliore dei modi.

Jamie Grabowski, vive in Winsconsin e da quando era un bambino, ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti nella sua abitazione ha tre amici a quattro zampe.

Una sera, mentre stava portando l’autobus al deposito, dopo aver finito il suo turno di lavoro, ha trovato in strada due dolci cagnolini. Si è subito fermato per capire la situazione ed è intervenuto per salvarli.

L’uomo è sceso dal veicolo, poiché i cuccioli erano in mezzo la strada e non poteva passare. Si è avvicinato a loro ed ha fatto il possibile per conquistare in fretta la loro fiducia.

I due cani, nonostante fossero in strada, erano in buone condizioni. In più, erano anche molto buoni e gentili. Volevano solo ricevere amore ed attenzioni. Infatti l’uomo ha deciso di non lasciarli, poiché avrebbero potuto perdere la vita.

Per questo ha deciso di farli salire sull’autobus e di portarli nella sua abitazione, in attesa di trovare una sistemazione sicura e confortevole per entrambi.

La scoperto dell’autista su i due cani

Jamie nel frattempo, mentre stava tornando al deposito, ha pubblicato una foto sul web ed ha chiesto informazioni sui due cuccioli, ad un gruppo di volontari del posto.

È proprio a quel punto che ha scoperto tutta la verità su di loro. Un ragazzo ha chiamato l’uomo, per informarlo che i cagnolini erano scomparsi dalla loro abitazione poche ore prima. Erano riusciti a scappare, dopo aver trovato un cancello aperto. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La loro famiglia umana, grazie all’intervento dell’autista, ha potuto riabbracciare i loro cuccioli. Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. L’uomo quando li ha visti, ha fatto il possibile per aiutarli ed ora entrambi, sono potuti tornare nella loro abitazione, in ottima salute.