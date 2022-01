Un uomo chiamato Delaney Presley solo pochi giorni fa ha deciso di pubblicare un post sui social, per avvisare tutti gli amici umani. La sua cagnolina Koda è morta dopo aver nuotato nel lago Belton, ma dal medico ha scoperto che purtroppo non era la prima volta.

Un episodio davvero drammatico, che purtroppo ha spezzato i cuori di tantissime persone. Il suo messaggio è diventato in fretta virale sul web.

La piccola Koda era stata adottata dalla sua famiglia solo poco tempo fa. Aveva pochi mesi, ma tutti erano al settimo cielo per averla nelle loro vite.

Il dramma è avvenuto poche settimane fa. Koda aveva 6 mesi ed il suo amico umano, per farle passare una giornata diversa, ha deciso di portarla al lago Belton. La cagnolina una volta lì ovviamente, è entrata in acqua ed ha nuotato a lungo.

Tuttavia, proprio dopo esser tornati a casa, è avvenuto qualcosa di terribile. Koda ha iniziato a stare male, era a terra e non voleva mangiare, ma non aveva nemmeno la forza per alzarsi.

Il suo amico umano si è presto allarmato ed ha deciso di portarla nella clinica veterinaria. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, per la cucciola non c’è stato nulla da fare. Ha perso la vita per cause ancora misteriose. Purtroppo sono già 4 i cani che muoiono dopo aver passato il tempo in quel posto.

Il post straziante dell’uomo dopo la morte di Koda

Pubblicare questo post mi rende davvero molto triste, ma ho bisogno di avvisare tutti gli altri proprietari di cani. Oggi Koda, la mia cucciola di appena 6 mesi, è morta dopo esser stata al lago Belton. Alla clinica mi hanno detto che altri 3 cani erano arrivati lì in precedenza, con i suoi stessi sintomi, che erano andati nello stesso posto. Purtroppo anche questi cuccioli sono morti. Il motivo del loro decesso è ancora sconosciuto, ma il medico dice che la sostanza li ha uccisi 30 minuti dopo esser entrata nel loro flusso sanguigno.

