La storia triste e straziante di Rex, il cane usato come esca ed abbandonato in condizioni disperate

Non tutti gli animali hanno la vita che meritano, alcuni di loro purtroppo sono costretti a vivere qualcosa di drammatico. Oggi per esempio, abbiamo deciso di raccontarvi la vicenda straziante del piccolo Rex, un cane usato come esca e che ovviamente era in condizioni davvero disperate.

Una storia che ha spezzato i cuori di molte persone. In tanti sono rimasti con il fiato sospeso, in attesa che il piccolo si riprendesse del tutto.

I fatti sono avvenuti ormai diversi mesi fa. I volontari di AMA Animal Rescue hanno saputo delle sua grave situazione dopo la chiamata di un uomo. Il cane era abbandonato sul ciglio di una strada.

Era ferito e le sue ossa erano visibili ad occhio nudo. Inoltre, era talmente debole che non riusciva nemmeno a stare in piedi da solo. Vederlo è stato qualcosa di straziante.

I ragazzi con la speranza di poterlo aiutare, lo hanno portato in fretta nel loro rifugio. Tuttavia, la triste realtà è venuta fuori solo dopo la visita medica. Il veterinario ha scoperto che Rex era un cucciolo molto dolce, ma che era stato usato come cane da esca. Si vedeva dalle ferite che aveva sul corpo.

Questi animali solitamente vengono lasciati in quelle condizioni, quando non sono più utili. Però, non sempre riescono a sopravvivere, poiché sono costretti a vivere qualcosa di davvero terribile.

La nuova vita del piccolo Rex e la sua guarigione

Questo cucciolo ha impiegato molto tempo per tornare a stare bene. I ragazzi lo hanno sottoposto a diverse cure e trattamenti per fargli guadagnare peso. Avevano anche trovato una famiglia disposta a tenerlo, in attesa di trovare la sua casa per sempre.

Però, è proprio nei giorni in cui è andato a vivere con quelle persone che è avvenuto l’impensabile. Rex ha iniziato di nuovo a stare male. Non mangiava e non giocava più. Il medico dopo la visita ha scoperto che aveva un blocco intestinale. Ecco il video della sua storia di seguito:

Lo hanno sottoposto d’urgenza ad un delicato intervento. Ha passato diversi giorni nella clinica, ma alla fine quella famiglia ha deciso di adottarlo per sempre. Quelle persone dal cuore enorme non lo hanno mai lasciato solo ed hanno fatto di tutto per donargli ciò che non aveva mai avuto.