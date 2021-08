Da pochi sul web è stata pubblicata una clip davvero commovente, che è diventata presto virale. Il protagonista è Boone un cucciolo che aveva appena trovato una famiglia disposta ad adottarlo. Tuttavia, il suo amico umano quando lo ha preso tra le braccia, non è proprio riuscito a trattenersi ed è scoppiato a piangere.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda bellissima che ovviamente ha stupito migliaia di persone. Infatti il video ha ottenuto milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Da ciò che ha raccontato la donna, il marito aveva una cagnolina chiamata Mika, che era molto legata a lui. Passavano insieme la maggior parte del tempo, da quando si svegliavano a quando andavano a dormire.

La cucciola accompagnava il suo amico umano in tutte le faccende della fattoria. Non lo lasciava mai solo. L’uomo l’aveva adottata quando era molto piccola e con il passare degli anni le sue condizioni di salute sono peggiorate poco alla volta.

CREDIT: YOUTUBE

La sua famiglia ha sempre fatto il possibile per evitare di farla stara male, ma alla fine il veterinario non ha potuto fare più nulla per salvarla. Mika si è spenta per sempre tra le braccia del suo amato amico umano.

L’uomo ovviamente era distrutto per questa perdita grave ed improvvisa. Infatti ha pianto per tanti giorni e non voleva più parlare di cani, poiché stava soffrendo tantissimo.

L’incontro tra l’uomo e Boone

CREDIT: YOUTUBE

La sua famiglia però, sapeva che l’unica cosa che lo avrebbe potuto aiutare era l’amore di un altro cucciolo. Per questo dopo aver fatto diverse ricerche sul web, hanno trovato una coppia che stava regalando dei cagnolini.

La moglie lo ha portato in quel posto e quando il signore ha capito le sue intenzioni, è scoppiato a piangere. Non riusciva a credere che potessero fargli una sorpresa del genere. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

È stato proprio lui a scegliere Boone, poiché era il più piccolo e il più indifeso. Dopo aver trascorso qualche giorno insieme, la famiglia umana ha deciso di adottarlo definitivamente ed ora sono tutti al settimo cielo.