Ellie è una dolcissima cagnolina, che non ha vissuto affatto una situazione semplice. Quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana, l’ha chiusa dentro una borsa e l’ha gettata da una macchina in movimento. Per fortuna è riuscita a liberarsi, ma era talmente spaventata, che non permetteva a nessuno di avvicinarsi.

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Infatti è straziante per noi, dover immaginare cosa sono costretti a subire i nostri amati amici a quattro zampe.

La vicenda di Ellie è qualcosa di terribile, che spezzerebbe il cuore di chiunque. Inizialmente questa cucciola aveva una casa e degli amici umani, disposti a fare il possibile per renderla felice.

Un giorno però, nessuno sa bene cosa sia accaduto, quelle persone hanno deciso di non volersi più occupare di lei. Non volevano proprio più averla nella loro abitazione.

Proprio per questo, hanno deciso di chiuderla dentro una borsa, di metterla in auto e di gettarla in una strada completamente deserta. Ellie a quel punto, si è ritrovata da sola, a dover badare a sé stessa. Era spaventata, visto ciò che aveva appena vissuto.

Prue, una delle volontarie di Mission Pawsible, è venuta subito a conoscenza dell’accaduto. Per questo, nonostante fosse sera, è andata in fretta sul posto, per capire come comportarsi e come aiutare la cagnolina.

Il lieto fine della piccola Ellie

La piccola a quattro zampe era impaurita, si era rannicchiata in un angolo e non permetteva a nessuno di avvicinarsi a lei. In quel momento credeva che gli esseri umani fossero tutti crudeli e malvagi.

Per fortuna, la volontaria è riuscita a conquistare la sua fiducia grazie al cibo, ma essendo sera tutti i rifugi erano chiusi. Non poteva nemmeno portarla nella sua abitazione, poiché aveva anche altri cani.

Ha deciso di chiedere aiuto ad una sua amica, che ha accettato di prendere in affidamento la cucciola. Ellie e la donna, con il passare dei giorni, sono diventate inseparabili e alla fine, la signora ha deciso di adottarla per sempre. Non poteva più lasciarla andare.