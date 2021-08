Volontari salvano la piccola Rosy, la randagia che a causa di intervento non riuscito stava per perdere la vita

La drammatica storia della piccola Rosy è iniziata ormai molto tempo fa. Questa dolce cagnolina non ha mai avuto una casa ed un posto in cui poter vivere. Ha vissuto tutta la sua vita da randagia e la gente del posto, ogni giorno faceva il possibile per donarle il cibo di cui aveva bisogno.

CREDIT: YOUTUBE

I volontari di Love Furry and Friends hanno saputo della sua esistenza tramite una segnalazione. Una persona del posto li ha informati di ciò che era costretta a vivere la piccola.

Viveva sulle strade, nella zona del mercato e gli ambulanti le donavano sempre qualcosa da mangiare. Tuttavia, la situazione di Rosy era peggiorata negli ultimi tempi.

I ragazzi hanno deciso di andare vedere e dopo aver girato per qualche minuto hanno trovato la cucciola. Era magra, triste e in gravi condizioni. Il suo sguardo era sofferente. Tuttavia, aveva ancora molta fiducia negli esseri umani, infatti sono riusciti a prenderla in fretta.

CREDIT: YOUTUBE

Una volta portata al rifugio, è venuta fuori una verità davvero triste e drammatica. Il medico dopo la visita, ha scoperto che la cucciola era stata sottoposta ad un intervento di sterilizzazione, che non aveva avuto un esito positivo.

Aveva un infezione alla ferita, che non aveva ricevuto le cure adeguate. Dovevano intervenire in fretta, altrimenti avrebbe perso la vita.

La strada per la guarigione della piccola Rosy

CREDIT: YOUTUBE

Tutto lo staff del rifugio ha fatto il possibile per riuscire ad aiutarla. Le sue condizioni erano molto gravi, ma la cucciola ha dimostrato a tutti di avere una forza ed una voglia di vivere davvero sorprendente.

Rosy è riuscita a guarire poche settimane dopo il suo arrivo. Tutti erano al settimo cielo, poiché sapevano che era ormai fuori pericolo. Ecco il video della sua storia di seguito:

Al momento è ancora nel rifugio, ma in tanti si sono fatti avanti per adottarla. I ragazzi stanno facendo tutte le valutazioni del caso, ma sono sicuri che troveranno la famiglia umana perfetta per lei, nel giro di poco tempo. Buona fortuna piccola…