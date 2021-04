L’hanno tenuto per tutto il tempo con una pesante catena intorno al collo: ecco cosa ha vissuto il povero Chip

La straziante situazione in cui viveva il piccolo Chip: i suoi amici umani lo tenevano sempre legato ad una catena

Avere un animale dovrebbe essere una gioia ed un privilegio, ma ovviamente non tutti la pensano in questo modo. Purtroppo ciò che ha vissuto un cane, chiamato Chip, è davvero straziante. Nei suoi primi mesi di vita, non ha incontrato degli amici umani dolci ed amorevoli.

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

II volontari dell’associazione Sidewalk Specials, hanno ricevuto una segnalazione da parte di un uomo, che li stava avvisando della grave situazione di questo cucciolo.

Quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana, lo ha adottato pochi mesi prima. Tuttavia, invece di farlo vivere in casa e di donargli le cure necessarie, lo hanno lasciato in giardino, con una pesante catena legata intorno al collo.

Chip se ne stava sempre seduto, con la speranza che qualcuno facesse qualcosa per aiutarlo. Purtroppo a causa di quel collare stretto e pesante, aveva anche delle ferite che gli causavano molto dolore.

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

I ragazzi nel sentire quel racconto straziante, hanno deciso di andare subito a vedere. Quando sono arrivati in quell’abitazione, sono rimasti sconvolti. Purtroppo la situazione di quel povero cane era molto più grave del previsto.

Sono riusciti a convincere l’amico umano a lasciarlo andare via. Però, per liberarlo da quella pesante catena, ci hanno impiegato più di 30 minuti, per evitare di fargli del male.

La guarigione del piccolo Chip

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

Subito dopo l’hanno portato nel loro rifugio e il medico, dopo un’accurata visita, ha deciso di sottoporlo a diversi trattamenti.

Chip nonostante ciò che aveva vissuto, era molto dolce e gentile con gli esseri umani. Non ha mai perso la fiducia nei loro confronti e desiderava solo essere amato e coccolato, proprio come merita ogni animale. Ecco il video della sua storia di seguito:

Grazie alle attenzioni e alle cure adeguate, ora è tornato a stare bene. Ha anche aumentato il suo peso. Tuttavia, i volontari sono ancora alla ricerca della casa perfetta. Sono sicuri che arriverà presto il lieto fine anche per lui.