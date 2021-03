La straziante storia della piccola Ginny, è davvero molto triste. Purtroppo ha passato i primi due anni della sua vita, legata ad una catena, senza mai potersi muovere e ricevere affetto. A causa di ciò che aveva passato, era anche impaurita dagli esseri umani. Come biasimarla?

CREDIT: ASPCA

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per i volontari della ASPCA. Erano nel loro rifugio e si stavano occupando dei cuccioli in affidamento.

All’improvviso, hanno ricevuto una chiamata da parte degli agenti di polizia. Tramite una segnalazione erano arrivati in un’abitazione, poiché alcuni vicini li avevano avvisati delle condizioni in cui tenevano il cane.

Quelle persone hanno tenuto Ginny legata ad una catena. Era sola, triste e sofferente. Quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani, non le hanno mai mostrato affetto o amore, proprio come meritano tutti gli animali.

CREDIT: ASPCA

La cucciola a causa di tutti i maltrattamenti e le cattiverie che ha subito in quel lungo periodo, non si fidava affatto degli esseri umani. È proprio per questo motivo che gli agenti hanno chiesto l’aiuto dei volontari. Volevano fare qualcosa per mettere fine alle sofferenze della cagnolina.

Il lieto fine della piccola Ginny

I ragazzi l’hanno portata in fretta nel loro rifugio e dopo aver conquistato la sua fiducia, l’hanno fatta visitare da uno dei loro medici.

Una delle volontarie, chiamata Claire, nel vedere la grave situazione della piccola a quattro zampe, non è riuscita proprio a trattenersi ed è scoppiata in lacrime. Non aveva mai visto tanta cattiveria e crudeltà nei confronti di una cucciola tanto dolce e gentile.

Ha chiamato il suo fidanzato Nick ed insieme hanno deciso di prenderla in affidamento. Non potevano lasciarla in quel posto, poiché avrebbe sofferto molto. Voleva donarle una casa calda e l’amore che non aveva mai ricevuto nella sua vita.

CREDIT:ASPCA

Con il passare dei giorni, la piccola Ginny ha fatto molti miglioramenti e i ragazzi, alla fine, hanno deciso di adottarla per sempre. Non potevano farle vivere una nuova separazione, perché per lei sarebbe stato un altro trauma difficile da dimenticare. Vederla oggi, è davvero meraviglioso!