Aveva solamente 2 mesi di vita quando quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani le hanno voltato le spalle. La cucciola abbandonata si è ritrovata da sola, a vivere in mezzo la strada, sotto il sole. Le sue condizioni all’arrivo dei volontari, erano davvero disperate.

CREDIT: YOUTUBE

Nessun animale dovrebbe mai vivere un’esperienza così triste e drammatica. Tutti dovrebbero avere una casa ed un posto caldo in cui poter vivere.

La cagnolina di questa triste vicenda aveva 2 mesi. Si era ritrovata a vivere da randagia ed ovviamente non sapeva come badare a sé stessa. Inoltre, le temperature erano anche molto elevate e lei non aveva un posto in cui rifugiarsi dal sole.

Quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani, non volevano più averla nella loro abitazione. Per questo hanno deciso di abbandonarla in una zona deserta, in una città della Serbia.

CREDIT: YOUTUBE

La piccola dopo aver vagato per diversi giorni alla ricerca di qualcuno disposto ad aiutarla, ha trovato un tubo, che sembrava essere il rifugio perfetto per stare sotto l’ombra e per non essere in pericolo.

L’intervento dei volontari per la cucciola abbandonata

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi di Dog Rescue Shelter hanno saputo della triste vicenda, tramite una segnalazione. Una donna che passava in quella zona molto spesso, ha visto la cucciola che aveva bisogno di aiuto e senza rifletterci ha avvisato quelle persone dal cuore enorme.

La piccola era in pericolo. I volontari, per riuscire a trovarla, sono stati costretti a perlustrare la zona per molte ore.

Quando sono riusciti nel loro obiettivo, hanno scoperto che nonostante tutto la cagnolina aveva ancora molta fiducia negli esseri umani. Voleva ricevere l’amore e l’affetto di cui aveva bisogno. Ecco il video della storia di seguito:

I ragazzi l’hanno portata in fretta nel loro rifugio e adesso la stanno sottoponendo a tutte le cure di cui ha bisogno. Il medico ha scoperto che era ricoperta di zecche, era malnutrita ed anche disidratata. Aveva anche un’infezione ad un occhio. Per fortuna però, riuscirà a riprendersi nel giro di poco tempo.

