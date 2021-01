Sophie è una dolce cagnolina, che sembrava avere tutto nella vita. La sua famiglia umana l’ha abbandonata e una donna, quando l’ha vista, ha deciso di adottarla per sempre. Ora sono inseparabili e tutti sono felici, poiché sono sicuri che la cucciola non vivrà più traumi o sofferenze.

CREDIT: FACEBOOK

La piccola a quattro zampe è stata adottata dai suoi amici umani quando aveva solamente pochi mesi di vita. Lei era al settimo cielo, perché quelle persone facevano il possibile per farla sentire amata e protetta.

I primi anni di vita di Sophie sono stati bellissimi. Tutti si prendevano cura di lei e le donavano tutto l’amore di cui aveva bisogno.

Da un giorno all’altro, quelle persone così amorevoli, l’hanno lasciata chiusa fuori il balcone. Non volevano più occuparsi della cucciola e alla fine, hanno anche deciso di abbandonarla nel rifugio di Clear The Shelter.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari nel vederla, hanno capito subito tutte le sofferenze che aveva vissuto. La sua pelliccia e le sue unghie erano molto lunghe. Si vedeva bene che nessuno si era occupato di lei per diversi mesi.

Inoltre, Sophie stava soffrendo molto per quella drastica ed improvvisa separazione. Nonostante ciò che le avevano fatto, lei era ancora molto legata ai suoi amici umani e desiderava solo poter tornare alla sua vecchia vita.

La trasformazione di Sophie

I ragazzi, per prima cosa, l’hanno tosata e le hanno fatto un bagno caldo. Subito dopo, il medico l’ha sottoposta ad una visita medica. Nonostante ciò che aveva passato, non aveva bisogno di cure e trattamenti.

Pochi giorni dopo, il rifugio ha organizzato un evento per le adozioni e tra i cani presenti, ovviamente c’era anche la piccola Sophie. La signora Rohlf desiderava avere un cane nella sua vita e quando ha visto questa cucciola nel suo box, triste e sofferente, si è subito innamorata di lei.

CREDIT: FACEBOOK

La donna ha voluto firmare in fretta i moduli per la sua adozione. I volontari sono sicuri che adesso ha trovato finalmente il suo lieto fine. Sicuramente la sua nuova amica umana, non la farà più soffrire e non le farà vivere altri traumi difficili da dimenticare.