L'idea geniale di Liam per il suo anziano gatto Frodo: ha costruito un ascensore perfetto per lui

Il noto youtuber neozelandese Liam Thompson solo pochi giorni fa, ha pubblicato una clip che è diventata presto virale sul suo canale Youtube. Ha costruito un ascensore per il suo anziano gatto Frodo, affinché potesse ancora scendere le scale per andare a prendere il sole sul terrazzo.

Ogni persona cerca di fare il possibile per rendere bellissimi gli anni del suo animale domestico.

Questo appunto è il caso di questo ragazzoc he ha circa un milione di iscritti sul suo canale Youtube. È famoso soprattutto perché mette in atto idee buffe, che solitamente finiscono in qualcosa di terribile.

Nell’ultimo video che però ha reso pubblico, Liam ha voluto mostrare a tutti l’oggetto speciale ed unico che ha inventato per il suo amato gatto.

Frodo ha quasi 20 anni ed ha sempre amato andare a prendere il sole nel terrazzo. Tuttavia, vista la sua età avanzata non riusciva più a scendere bene le scale ed il suo amico umano, voleva aiutarlo a tutti i costi.

Per questo, il ragazzo ha deciso di mettere in atto un‘idea geniale. Ha voluto creare un ascensore che sembra essere perfetto per il suo amico a quattro zampe. Qualcosa che non si è era mai visto prima.

Ecco come Liam Thompson ha costruito l’ascensore per Frodo

Nella clip pubblicata sul web, il noto youtuber ha fatto vedere a tutti come inizia a costruire. Si vede che per prima cosa prepara un carrello e subito dopo mostra come monta il binario su per le scale.

Quando tutto sembrava essere pronto, decide di far salire Frodo sul suo nuovo ascensore, per fare un giro di prova. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Questo filmato ovviamente ha riscosso tanto successo sul web. In molti si sono complimentati con Liam per la sua idea geniale, ma anche per l’amore che prova per il gatto. Lui vuole fare il possibile per farlo sentire amato.