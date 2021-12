Una vicenda davvero incredibile è avvenuta pochi giorni fa. Izzy una cagnolina che lavora come k-9, grazie al suo istinto e alla sua esperienza, ha aiutato gli agenti a ritrovare una bambina di 10 anni, che era scomparsa nel nulla. L’episodio per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano.

La storia ovviamente è diventata in fretta virale sul web ed in tanti si sono complimentati con gli agenti per cosa riesce a fare questa cucciola.

A raccontare l’accaduto sono stati proprio i poliziotti della stazione di Lichfield, nello stato del Connecticus. Erano a lavoro ed era una giornata come le altre per loro.

Ad un certo punto, due genitori disperati si sono presentati nel commissariato dicendo che la loro bimba era scomparsa nel nulla. Erano ormai diverse ore che non avevano sue notizie e le loro ricerche non hanno portato ai risultati sperati.

Sapevano che con il passare del tempo la situazione era sempre più grave, ma dovevano chiedere aiuto agli agenti, poiché era l’unica possibilità per ritrovare la loro piccola.

È proprio a questo punto che la piccola Izzy è entrata in azione. Il suo responsabile TFC Matthew ha deciso di portarla nell’ultimo posto in cui la bimba è stata vista.

Il lavoro incredibile di Izzy per trovare la piccola scomparsa

La cagnolina essendo un segugio, è molto famosa proprio per il suo olfatto sviluppato. Infatti dopo aver girato per diversi minuti, è riuscita a trovare la strada giusta per rintracciare la bimba.

Per fortuna dopo una lunga camminata gli agenti hanno ritrovato la bambina sana e salva. Era in una casa abbandonata e non riusciva più a ritrovare la strada per tornare indietro dalla sua famiglia.

Nonostante il grande spavento era in buone condizioni di salute. Infatti i genitori dopo un breve controllo in ospedale, l’hanno potuta portare presto a casa. Il lavoro di Izzy è fondamentale, poiché non è la prima volta che aiuta gli agenti ad individuare le persone scomparse.