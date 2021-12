Ci sono storie che riescono a commuoverci. Oggi abbiamo deciso di raccontarvi ciò che è accaduto ad un uomo chiamato John e al suo amato cane. Purtroppo il signore durante il suo periodo di ricovero, è stato costretto a lasciarlo in un rifugio.

CREDIT: FACEBOOK

Non aveva nessuno che potesse prendersi cura di lui. Tuttavia, un’infermiera chiamata Jennifer, appena è venuta a conoscenza della vicenda, ha deciso di fare qualcosa per aiutarli.

John ed il suo cucciolo sono molto legati. Vivono insieme ormai da molti anni. Sono l’uno la compagnia dell’altro e non c’è nessun altro nella loro vita. Sono sempre soli.

A causa di un grave incidente, l’amico umano ha subito un intervento e purtroppo, non c’era nessuno disposto a tenergli il cane. Non ha avuto altra scelta che affidarlo alle cure dei volontari di Rome Humane Society.

CREDIT: FACEBOOK

Durante il lungo periodo di riabilitazione l’uomo è stato trasferito ad una struttura chiamata Day Healthcare al the Grand at Rome. Era la migliore ed è proprio in questo posto che Jennifer ha saputo il dolore che stava provando.

Quella separazione straziante, era difficile da sopportare. Inoltre, John era preoccupato poiché credeva che qualcuno avrebbe adottato il suo cucciolo e lui non lo avrebbe potuto rivedere mai più.

L’intervento di Jennifer per il cane, ma soprattutto per aiutare il suo amico umano

È proprio a quel punto che la donna dal cuore enorme ha deciso di fare qualcosa per questa famiglia. Si è presentata nel rifugio ed ha deciso di adottare il cane, per aiutare il suo amico umano.

John quando lo ha saputo è scoppiato a piangere. Non si sarebbe mai aspettato di poter vivere una cosa del genere. Jennifer nel suo lungo periodo di ricovero, non lo ha mai lasciato solo e gli ha anche portato spesso in visita il suo cane.

CREDIT: FACEBOOK

Secondo la donna, il cucciolo è la miglior terapia che un amico umano può ricevere. L’uomo ora è tornato a stare bene ed ha potuto riprendere con sé il suo amato amico a quattro zampe. Sono tornati ad essere inseparabili, come lo erano prima.