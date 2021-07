Volontari salvano i cani che stanno per essere sottoposti ad eutanasia, grazie ai voli per la libertà: ecco di cosa si tratta

Un gruppo di volontari sono diventati molto famosi sui social, proprio per la loro brillante iniziativa. Hanno organizzato dei voli della libertà, per salvare quei cani che sono nei rifugi e che stanno per essere sottoposti ad eutanasia. Grazie al loro intervento, la maggior parte di loro hanno già trovato delle famiglie disposte ad adottarli.

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Per questo è fondamentale intervenire sempre quando si viene a conoscenza della situazione che stanno vivendo questi amici a quattro zampe.

In molti rifugi, purtroppo, esiste ancora questa politica. Viene utilizzata soprattutto nei periodi di sovraffollamento. I dipendenti non possono proprio aspettare per trovare la casa perfetta per questi poveri cuccioli.

L’unica cosa che possono fare, è solo quella di mettere fine alla vita di questi piccoli a quattro zampe. Però, c’è qualche angelo custode che sta cercando di mettere fine a questa pratica, crudele e drammatica.

Si chiamano proprio i voli della libertà e sono gestiti da 3 diverse associazioni: Greater Good Charities, Frekkible e The Animal Rescue Site. Tutti questi ragazzi stanno facendo un lavoro davvero incredibile.

Tutti insieme si organizzano ed appena vengono a conoscenza dei cani che stanno per essere sottoposti ad eutanasia, arrivano in quel rifugio e dopo aver firmato i moduli per la loro adozione, li portano via.

L’iniziativa dei volontari per questi cani in pericolo

Questo volo è diretto in un posto a New York, in cui non esiste questa politica. Tutti i cuccioli hanno una seconda possibilità di vita, solo grazie al lavoro di queste persone dal cuore enorme.

L’iniziativa è stata creata ormai diversi anni fa. In questo lungo periodo, molti cuccioli hanno trovato delle famiglie meravigliose disposte ad aiutarli. Infatti il loro destino, che sembrava essere già scritto, è stato cambiato improvvisamente.

In molti si stanno complimentando con questi ragazzi per il loro lavoro. Un’iniziativa che merita di essere conosciuta, proprio per l’importanza e per ciò che riescono a donare a questi cuccioli a quattro zampe.