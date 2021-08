Una storia bellissima è avvenuta poco tempo fa. Un uomo chiamato Scott Poore ha deciso di affittare un cartellone pubblicitario enorme, per far adottare la piccola Sally Sue. La cucciola è nel rifugio da più di 500 giorni e mai nessuno si è fatto avanti per portarla via.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda drammatica che purtroppo ha spezzato il cuore di tutti. Lo scopo di questa persona dal cuore enorme è solo quello di aiutarla ad avere il lieto fine che merita.

La piccola Sally è nel rifugio di Always and Fur-Ever Animal Sanctuary di Spring Hill. Un gruppo di volontari l’ha trovata mentre viveva come randagia per le strade della città.

Le sue condizioni erano molto gravi, vista la situazione e l’età avanzata. Il medico dopo la visita infatti ha deciso di sottoporla ad alcuni delicati trattamenti per farla tornare a stare bene.

CREDIT: FACEBOOK

Da quel momento è passato più di un anno e mai nessuno si è fatto avanti per portarla via. I ragazzi hanno parlato spesso della sua storia sul web, ma vista la situazione le persone non avevano la minima intenzione di adottarla.

L’intervento di Scott Poore per la piccola Sally Sue

È proprio a questo punto che è stato necessario l’intervento di Scott, un nuovo volontario. Quest’ultimo già da molto tempo si impegna per aiutare gli animali più bisognosi.

Infatti quando è venuto a conoscenza della storia di questa cucciola, ha deciso prendere in mano la situazione. L’uomo ha voluto affittare un cartellone enorme, che si affaccia sull’autostrada ed ha affisso una foto della cagnolina.

CREDIT: FACEBOOK

Nella didascalia ha scritto: “Mi adotti!” Nessuno sa se questa idea porti a qualcosa di concreto, ma ovviamente tutti sono curiosi di sapere come andrà a finire la vicenda.

Scott, inoltre, ha anche ammesso di voler tenere quel cartellone pubblicitario per più di un anno. Dopo aver fatto adottare la piccola Sally Sue vuole mettere la foto di un altro cane, con la speranza di trovare delle famiglie per tutti i cuccioli che ne hanno più bisogno.