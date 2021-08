Il protagonista di questa storia è un cane di nome Indy, che nell’ultimo anno e mezzo, quasi ogni giorno, ha accompagnato la sua proprietaria, una donna di nome Liza Thayer, in una casa di cura nel Connecticut. La sua mamma umana lavora in quella struttura e per il cucciolo è diventata una seconda casa.

Lo adora e tutti i residenti lo adorano. L’altro giorno mi sono presa un giorno libero per andare al matrimonio di un mio amico. Ho chiesto a mio papà di prendersi cura di Indy mentre ero via. Per lui è stato un cambio di routine, ma non ha ben compreso ciò che stava accadendo.

Indy quel giorno ha ben pensato che la sua padrona si fosse semplicemente dimenticata di portarlo al lavoro con se. Quindi ha ben pensato di risolvere la cosa da solo e si è presentato alla casa di cura.

Il cane è riuscito a sfuggire al controllo del padre di Thayer e ha camminato per due miglia fino a raggiungere il posto di lavoro della sua adorata mamma. Il personale e i residenti sono rimasti sorpresi di vedere Indy alla porta. Sapevano che la donna era fuori per un matrimonio, così hanno preso il telefono e hanno deciso di contattarla, per informarla della presenza del suo amico a quattro zampe.

Davvero non ci credevo! Viene con me ogni giorno, in macchina. È stato in grado di raggiungermi da solo!

Quel giorno il cucciolo è stato comunque accolto all’interno della casa di cura, dove i residenti hanno aspettato con lui, dandogli da mangiare e riempiendolo di coccole, fino al ritorno della sua mamma.

L’intelligenza di questo amico peloso ha fatto innamorare migliaia di utenti sul web. Il cane ha pensato che la sua mamma lo avesse dimenticato e ha deciso di raggiungerla da solo sul posto di lavoro. Non è incredibile quanto gli animali possano essere intelligenti?