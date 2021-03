Da poche settimane sul web si è diffusa una clip che è diventata virale. Trilli la cagnolina di circa 10 anni, ha una routine insolita per andare a dormire. I suoi amici umani l’hanno voluta condividere sul web, per mostrare a tutti cosa accade a quell’orario preciso, nella loro abitazione. In molti ne sono rimasti stupiti.

CREDIT: FACEBOOK

Ogni animale ama avere una routine, che sia per dormire o per mangiare. Loro vogliono solo avere gli stessi orari e questo ovviamente li aiuta a capire anche molte altre cose.

La piccola Trilli, grazie al video girato dai suoi amici umani, è diventata molto famosa sui social. Tante persone nel vederla, sono rimaste stupite e soprattutto si sono complimentate con quelle persone, per come trattano la cucciola.

Questa dolce cagnolina è stata trovata a vivere da randagia dai volontari di SPCA. Viveva sulle strade della città e con il passare del tempo, le sue condizioni di salute erano peggiorate drasticamente.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo, come tutti gli animali che vivono in quelle condizioni, aveva difficoltà a trovare del cibo e un posto in cui rifugiarsi ogni giorno. Infatti era molto magra ed era anche spaventata dagli esseri umani.

I volontari nel vederla in quelle condizioni, hanno capito che dovevano intervenire in fretta. Infatti dopo aver conquistato la sua fiducia, l’hanno portata subito nel loro rifugio. Il loro unico scopo era quello di mettere fine alle sue sofferenze.

La clip virale di Trilli

CREDIT: FACEBOOK

La piccola Trilli per fortuna è tornata in salute, nel giro di poche settimane. Di conseguenza hanno fatto subito gli annunci per la sua adozione. Una famiglia del posto si è innamorata del suo sguardo. Per questo sono andati presto a conoscerla ed hanno anche avuto la possibilità di adottarla.

La cucciola si è adattata in fretta nella nuova casa. Tuttavia, nel giro di poche settimane ha deciso di crearsi una routine tutta sua, per andare a dormire. Ecco il video di ciò che accade di seguito:

Trilli ogni sera alle 19.30 va nel suo letto. Alza le sue lenzuola e si mette a dormire. Non le interessa se in casa ci sono persone o se è da sola. Lei vuole solo dormire e poter passare del tempo a riposarsi.