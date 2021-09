Una vicenda terribile è avvenuta poche settimane fa. Un uomo che raccoglie la spazzatura per la città, dentro il suo camion dei rifiuti ha trovato una piccola cagnolina abbandonata. Per fortuna è riuscito a trovarla giusto in tempo prima che le sarebbe potuto accadere qualcosa di davvero drammatico.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio terribile, che ha scosso migliaia di persone. Al momento le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di capire cosa sia accaduto realmente.

Era il 19 luglio di quest’anno. L’uomo come ogni mattina si era svegliato per andare a lavoro e fino a quel punto non era accaduto nulla di diverso dal solito.

Quel giorno doveva fare il giro della zona commerciale. Infatti ha iniziato il turno pochi minuti prima. Tuttavia, il dramma è avvenuto prima di rientrare in magazzino, quando stava prendendo la spazzatura degli ultimi secchi.

L’uomo ha notato che in mezzo ai rifiuti c’era qualcosa di bianco che si muoveva. Inizialmente non riusciva a capire bene, ma quando ha spostato le carte e diversi oggetti, si è trovato davanti ad una scena straziante.

Il salvataggio della cagnolina abbandonata

La cucciola con la pelliccia bianca, visto ciò che aveva vissuto, era davvero spaventata. Tremava e non aveva intenzione di smettere. In più si guardava intorno con la speranza di poter rivedere i suoi amati amici umani. Il ragazzo non si era reso conto di averla messa lui lì dentro, mentre svuotava i vari secchi.

L’uomo ovviamente sapeva che doveva fare qualcosa per aiutarla. Infatti subito dopo aver riportato il camion nel magazzino, l’ha portata nel rifugio di Inghan County Animal Control.

La vicenda, vista la gravità, è stata anche denunciata alle forze dell’ordine. Gli agenti stanno cercando di capire dove sia avvenuto il tutto e vogliono trovare anche i responsabili. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, sembra essere un lavoro quasi impossibile.

CREDIT: FACEBOOK

La piccola a quattro zampe al momento sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno e molto presto anche per lei arriverà la famiglia amorevole che merita. L’uomo che le ha salvato la vita, adesso è considerato da tutti un eroe ed ha ricevuto molti complimenti per il suo gesto.