L'amico umano ha salvato la vita di Boy per ben due volte: il cane non ha avuto un passato semplice

Boy è un dolce maschio di pastore tedesco, che non ha avuto affatto una vita semplice. Il suo amico umano lo ha salvato per ben due volte ed ora hanno avuto la possibilità di tornare a vivere insieme. Tuttavia, in questo lungo periodo, il cucciolo ha sofferto la solitudine.

CREDIT: FACEBOOK

Il tutto è iniziato ormai molto tempo fa. Daniel era uscito dalla sua abitazione per fare delle commissioni. Quando all’improvviso ha trovato questo cane, che viveva come randagio.

Era magro e triste. La sua pelliccia era rovinata. Si vedeva molto bene che non aveva una famiglia e una casa. Inoltre, era anche terrorizzato dagli esseri umani.

L’uomo non voleva lasciarlo in quelle condizioni, poiché in lui aveva notato qualcosa di speciale. Per questo motivo, dopo aver conquistato la sua fiducia, ha deciso di portarlo nella sua abitazione. Boy si è adattato subito nella nuova casa.

CREDIT: FACEBOOK

Era felice, perché quelle persone erano dolci ed amorevoli nei suoi confronti. In più aveva un cortile molto grande, in cui poteva correre, giocare e sentirsi libero.

Tuttavia, un giorno è avvenuto qualcosa di davvero triste. Daniel e sua moglie hanno deciso di separarsi. Di conseguenza l’uomo per poter mantenere la sua famiglia, è stato costretto a trasferirsi a New York e non poteva proprio portare il suo cucciolo, poiché doveva vivere in un piccolo appartamento.

Il secondo incontro tra Boy e Daniel

La donna ha deciso di andare via da quell’abitazione ed invece di portare il cane con sé, ha scelto di lasciarlo in quel bosco, solo ed abbandonato. L’amico umano quando lo ha saputo, ha chiesto ad uno dei suoi vicini di occuparsene, in attesa che trovasse una soluzione ai suoi problemi.

Daniel in quelle settimane ha trovato una nuova casa ed appena ne ha avuto la possibilità, è tornato a riprendere Boy. Non sapeva se lo avrebbe riconosciuto, ma l’uomo pur di renderlo felice, avrebbe fatto di tutto.

CREDIT: PEXELS

Il cane appena ha sentito la sua voce, è saltato tra le sue braccia. Non desiderava altro che poterlo rivedere e poter passare il resto della sua vita insieme a lui. Nonostante ciò che ha vissuto, ora sta bene ed è di nuovo circondato da tutto l’amore di cui ha bisogno!