Uomo va a riprendere il suo cane dal toelettatore, ma scopre di aver commesso un grave errore

Un episodio esilarante è avvenuto poco tempo fa. Un uomo per cercare di aiutare sua moglie, è andato a riprendere il loro cane BooBear dal toelettatore. Però, quando è tornato a casa ha scoperto di aver preso il cucciolo sbagliato. L’accaduto è diventato presto virale sui social e tutti sono scoppiati a ridere dopo aver letto la vicenda.

Rudy Salazar, in quel periodo era in ferie e visto che la moglie aveva alcuni problemi da risolvere, ha deciso di aiutarla nelle faccende domestiche. Infatti ha cercato di preparare i pasti e tutto ciò di cui aveva bisogno.

Una mattina, la donna ha chiesto al marito di portare il loro amato cagnolino nel negozio vicino la loro abitazione, per farlo lavare e per fargli sistemare il pelo. Tuttavia, non credeva che stesse per accade una cosa del genere.

L’uomo ovviamente ha accettato e dopo aver portato BooBear dal toelettarore, è tornato a casa ed ha avviato altre faccende. Doveva andare a riprenderlo dopo qualche ora.

Rudy, dopo aver finito tutti i suoi impegni, è salito di nuovo in auto ed è andato in quel negozio.

Fino a quel momento non è avvenuto nulla di insolito. Tutto stava procedendo tranquillamente. Infatti la ragazza che lavora lì, dopo che il signore ha detto il nome del suo cane, è andata a prenderlo.

L’errore dell’amico umano con il suo cane BooBear

Rudy ha preso il cucciolo in braccio e dopo averlo fatto entrare nel suo trasportino, è tornato a casa. È proprio nel momento in cui è arrivato, che la moglie si è resa conto che l’uomo aveva commesso un grave errore.

Il marito dal toelettatore aveva riportato il cane sbagliato. Quello non era il loro amico a quattro zampe ed infatti il cagnolino era anche molto spaventato.

Per questo motivo, Rudy è dovuto tornare di nuovo al negozio e per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi. Nonostante il grave sbaglio, sono riusciti a riprendere il piccolo BooBear e l’altro cucciolo è potuto tornare a casa con i suoi veri amici umani.