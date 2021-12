Jake De Marco è rimasto a bocca aperta quando ha scoperto che il suo cane non era solo: nel giardino con lui c’era un altro cucciolo, ma nessuno sapeva come avesse fatto ad entrare. L’uomo ha deciso di pubblicare la clip sul web ed ha riscosso un certo successo.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio che ha dell’incredibile e che si è diffuso sui social in pochi giorni. In tanti hanno detto al signore che vicende simili sono capitate anche a loro.

In questo caso tutto è iniziato in piena notte. Jake dopo aver finito di lavorare era in garage e stava fumando una sigaretta. Sarebbe rientrato in casa pochi minuti dopo.

Tuttavia, in quei secondi, il filmato di sorveglianza del giardino ha catturato la sua attenzione. L’uomo ha notato che il suo cane non era solo, ma stava correndo e giocando con un altro cucciolo.

CREDIT: YOUTUBE

Ovviamente l’amico umano si è soffermato a guardare per diversi minuti ed è rimasto a bocca aperta. Questo perché la recinzione della sua abitazione è alta e chiusa.

Per questo non sapeva proprio come il cucciolo fosse riuscito ad entrare. In un primo momento credeva che fosse un problema della telecamera. Non credeva fosse possibile una cosa simile.

Il cane che gioca con un altro cucciolo, la clip

CREDIT: YOUTUBE

Jake è andato subito a controllare ed è proprio a quel punto che ha visto i due cani di giocare. Correvano e si stavano divertendo nel giardino. Vederli ovviamente ha lasciato l’uomo sbalordito.

La cosa che ha stupito di più la famiglia, è stata proprio non sapere come il cucciolo sia riuscito ad entrare nella loro abitazione. Per loro era impossibile, ma ovviamente per lui no. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito

Jake ha deciso di pubblicare la clip sul suo profilo social, ma non credeva che il filmato avrebbe riscosso così tanto successo. In tanti hanno commentato la vicenda dicendo che è accaduto anche a loro e gli hanno consigliato di controllare bene la recinzione, poiché probabilmente ha dei buchi che lui non ha visto.