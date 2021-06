Una vicenda davvero straziante è stata resa pubblica sui social poche settimane fa. La protagonista è una femmina di pastore tedesco, chiamata Cora. Aveva solamente 9 mesi, quando stava per essere gettata nella spazzatura da quello che doveva essere il suo amico umano.

CREDIT: FACEBOOK

Episodi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Per questo è importante chiedere l’intervento delle forze dell’ordine nel caso in cui ci si trovi davanti a scene di maltrattamenti.

In questo episodio tutto è iniziato in una giornata come le altre. Una donna era uscita per fare delle commissioni. Ad un certo punto però, si è trovata davanti ad una scena drammatica.

Un uomo è andato vicino al secchio della spazzatura per gettare la cagnolina, che era in condizioni disperate. La signora è subito intervenuta ed ha deciso di prendere la cucciola e portarla nella clinica veterinaria della città.

CREDIT: FACEBOOK

Cora era in grave pericolo. Stava per perdere la vita, non aveva la forza nemmeno per muoversi. Nessuno sa cosa abbia subito, ma tutti ragazzi sono certi che non ha avuto nulla nel suo breve inizio di vita. Non ha incontrato una famiglia amorevole.

La strada per la guarigione della piccola Cora

I volontari si sono presi cura della cucciola per giorni. Il medico ha deciso di ricoverarla in rianimazione, ma non sapeva se le cure avrebbero portato ai risultati sperati.

Alla fine, dopo sole 2 settimane, hanno notato che la cagnolina era riuscita ad alzare di nuovo la testa ed anche a scodinzolare. Finalmente stava facendo i miglioramenti che tutti speravano. Aveva recuperato un po’ di forze.

È proprio a questo punto che hanno deciso di trasferirla nel rifugio di Animalluvr’s Dream Rescue, per tutte le cure successive. I volontari di sono anche riusciti a trovarle una famiglia affidataria disposta a tenerla.

CREDIT: FACEBOOK

Cora ora vive nella sua nuova casa. È circondata dall’amore e dalle attenzioni che merita. Infatti grazie a queste persone sta facendo una trasformazione davvero incredibile. A breve arriverà anche per lei il lieto fine che tutti desiderano.