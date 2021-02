La storia del piccolo Cheech, il cucciolo che ha trovato una famiglia in tempi record: ecco il motivo

Un storia con un lieto fine bellissimo, è stata pubblicata sui social pochi giorni fa. Il protagonista è un dolcissimo cagnolino chiamato Cheech, che dopo aver passato 3 giorni nel rifugio, ha trovato una famiglia amorevole disposta ad adottarlo. Ora è circondato da tutto l’amore e le attenzioni di cui ha bisogno.

I ragazzi ogni giorno fanno il possibile per cercare delle case perfette per tutti questi cagnolini. Purtroppo, molti di loro hanno avuto un passato difficile e dimenticare i traumi subiti, è un lavoro molto difficile.

A differenza di tutti, il piccolo Cheech ha trovato una famiglia in tempi record. La sua vicenda è infatti diventata virale sui social.

I volontari della City Of Waller Animal Shelter and Rescue, lo hanno trovato mentre viveva come randagio. Era curato e ben tenuto. Ciò significava che era stato abbandonato dalla sua famiglia umana da pochi giorni.

Per questo lo hanno portato in fretta nel loro rifugio. Il loro unico scopo era trovargli il lieto fine che tanto desiderava. Pochi minuti dopo essere arrivato in quel posto nuovo, Cheech si è subito adattato ed ha mostrato la sua personalità dolce e gentile.

Ogni volta che qualcuno si avvicinava a lui, mostrava il suo sorriso ed è per questo che è diventato famoso sui social. Tutti si sono follemente innamorati di lui e della sua simpatia.

Il lieto fine del piccolo Cheech

Esattamente tre giorni dopo, è accaduto qualcosa di davvero meraviglioso. Una donna si è presentata al rifugio dicendo che aveva perso il suo amato pastore tedesco, proprio il giorno in cui il cucciolo è arrivato in quel posto.

Purtroppo era molto malato e non era riuscito a vincere la sua battaglia. Tuttavia, quando ha visto il piccolo Cheech ha notato in lui qualcosa di unico e speciale ed è per questo che voleva adottarlo.

I volontari in poche ore, dopo tutti i controlli del caso, hanno capito che era l’amica umana perfetta per lui. Per questo le hanno fatto firmare tutti i moduli per la sua adozione e le hanno permesso di portato nella sua abitazione. Ora finalmente anche questo cagnolino ha avuto il lieto fine che tanto desiderava.