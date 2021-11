Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia molto triste, ma che ha avuto il lieto fine che tutti speravano. La protagonista è una dolce cagnolina, chiamata Dalila. È stata abbandonata dal suo amico umano in condizioni davvero disperate. I ragazzi dicono di non aver mai visto un cane in quello stato.

Era un giorno come un altro per i dipendenti del rifugio locale. Erano impegnati nelle solite faccende.

Ad un certo punto però, un uomo si è presentato in quel posto con la piccola tra le braccia ed ha detto ai ragazzi che non voleva più occuparsene. La situazione della cagnolina era davvero disperata.

Dalila era magra e disidrata. Non aveva fiducia negli esseri umani. La sua pelliccia era talmente rovinat, che le sta causando dei problemi al sangue. Inoltre, aveva anche la mascella posizionata male, poiché in passato aveva subito degli abusi e non era mai stata curata.

Prima di poterla aiutare a trovare una nuova famiglia, la piccolina doveva subire diversi interventi. La sua strada per la guarigione era molto lunga e in salita.

Il medico per cercare aiutarla, ha deciso per prima cosa di amputarle una zampa e subito dopo è stato costretto anche a rimuoverle tutti i denti. Era l’unica soluzione per evitare di farla stare male.

La nuova vita della piccola Dalila

Nei lunghi mesi di convalescenza i ragazzi hanno deciso di trovarle una famiglia affidataria. Per fortuna, due giovani chiamati Chris e Mariesa hanno deciso di portarla nella loro abitazione, per starle vicino e per aiutarla a stare di nuovo bene.

Queste due persone dal cuore enorme hanno fatto il possibile per questa cagnolina. L’hanno aiutata anche a riconquistare la fiducia negli esseri umani.

Tuttavia, quando è arrivato il momento di lasciarla andare, non hanno avuto il coraggio. La coppia a quel punto ha deciso di adottarla per sempre ed ora mostrano molto spesso le loro mille avventure su Instagram.