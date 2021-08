Una bellissima adozione è avvenuta nei giorni scorsi. Rosie una dolcissima cagnolina, ha trovato una famiglia per sempre, dopo esser stata scritta sulla lista per l’eutanasia. Per fortuna la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano ed ora la famiglia è al settimo cielo per il suo arrivo.

CREDIT: YOUTUBE

Storie del genere sono l’ennesima dimostrazione che nel mondo, non esiste solo la cattiveria umana. Ci sono anche persone con un cuore gentile con chi è solo ed indifeso.

La vicenda è iniziata quando MacKenna e Kerrigan, le figlie di Toni e Stephan hanno chiesto ai loro genitori di prendere un cane. I signori non erano molto convinti, poiché sapevano che era un impegno grande.

Tuttavia, una sera hanno guardato i cani disponibili in un rifugio ed è proprio a quel punto che hanno visto la piccola Rosie. La cucciola nelle foto era sempre triste e sola. Si vedeva che stava soffrendo.

CREDIT: YOUTUBE

Inoltre, i due genitori solo pochi minuti dopo, hanno scoperto che la cagnolina era stata scritta sulla lista per l’eutanasia. Nessuno si era fatto avanti per adottarla e i dipendenti di quel posto non potevano più tenerla.

È proprio a questo punto che Toni e Stephen hanno deciso di intervenire. I due signori, senza dire nulla alle figlie, hanno avviato tutte le pratiche per l’adozione. Il loro scopo era proprio quello di sorprenderle e di non deluderle nel caso in cui la richiesta non fosse andata a buon fine.

L’arrivo di Rosie nella sua abitazione

CREDIT: YOUTUBE

Per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi. I ragazzi hanno anche organizzato il viaggio in aereo per Rosie e quando la piccola ha visto i suoi nuovi amici umani, non è affatto riuscita a trattenersi.

Aveva capito che quelle persone erano lì solo per donarle la casa che merita. Infatti è saltata subito tra le loro braccia. Anche MacKenna e Kerrigan erano al settimo cielo e sono scoppiate a piangere. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’unico che è rimasto un po’ stupito da questa adozione è stato l’altro cane della famiglia, Ziggy. Tuttavia, dopo aver annusato la piccola per diversi minuti, è stato felice di accoglierla nella sua abitazione.