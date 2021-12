Ogni animale merita di avere il suo lieto fine. Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia bellissima, che merita di essere conosciuta. I protagonisti sono due cani, chiamati Frankie e Sally, che vivono nella stessa casa, dopo aver passato tante sofferenze. Ora per fortuna sono al sicuro.

La maggior parte dei cuccioli che sono costretti a vivere un lungo periodo in strada, alla fine riportano delle conseguenze molto gravi.

Frankie per esempio ha vissuto da randagio praticamente tutta la vita. Non ha mai avuto una casa ed un posto caldo in cui poter vivere. Non conosceva l’amore che un amico umano può a donare.

Un poliziotto lo ha trovato ferito sul ciglio di una strada. Era stato investito poco tempo prima e nessuno si era fermato per soccorrerlo. Quella persona alla guida, lo aveva travolto e lasciato da solo.

L’agente lo ha portato in fretta nel rifugio, ma il medico dopo un’accurata visita, ha scoperto che non poteva fare nulla per salvare la sua zampa.

Non aveva altra scelta che amputarla. Per fortuna una volontaria chiamata Caitlyn Walker, ha deciso di portarlo nella sua abitazione. Voleva aiutarlo in quel periodo difficile.

La bellissima adozione di Frankie e Sally

Poco tempo dopo nello stesso rifugio è arrivata anche la piccola Sally. Quest’ultima purtroppo doveva subire un altro intervento di amputazione. Era in condizioni gravi ed era l’unica soluzione per salvarla.

Caitlyn non è riuscita a fare di nuovo finta di nulla. Per questo ha deciso di portarla nella sua abitazione. Tra i due cani ed il marito è nato un legame unico e speciale. Infatti la coppia ha deciso di cambiare la loro vita per sempre. Ecco il video della loro storia di seguito:

I due amici umani erano talmente innamorati dei loro due cani, che hanno scelto di adottarli per sempre. Non riuscivano più ad immaginare la loro vita senza di loro. Oggi sono felici, perché riescono a donargli l’amore che tanto desideravano. Ora i cuccioli stanno imparando a camminare con 3 zampe e sono sicuri di loro stessi grazie alle attenzioni che ricevono ogni giorno!