Sammy è un dolcissimo bassotto di 14 anni, che purtroppo nell’ultimo periodo ha sofferto molto. Quando era al rifugio, trascorreva il suo tempo davanti ad un vetro, nella speranza di rivedere il suo amato amico umano.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia davvero terribile, che è stata condivisa sui social proprio dai volontari di RSPCA e che è diventata in fretta virale.

Il tutto è iniziato circa 4 mesi fa. Il piccolo Sammy aveva una casa calda in cui poter vivere, un amico umano dolce ed amorevole ed anche un fratellino a quattro zampe con cui giocare.

Tuttavia da un giorno all’altro, la sua vita è cambiata per sempre. L’altro cane dell’uomo, a causa di un incidente stradale, è morto. Anche il signore però, dopo un malore, non ce l’ha fatta. Ha perso la vita poche settimane dopo.

CREDIT: FACEBOOK

I suoi familiari erano occupati a pensare ad altre cose ed è per questo che hanno lasciato il piccolo Sammy a vivere come randagio. L’anziano cane purtroppo non aveva più una casa in cui poter vivere.

I ragazzi quando lo hanno trovato, hanno deciso di aiutarlo. Per questo lo hanno portato nel loro rifugio e si sono occupati di lui proprio come avrebbe fatto una famiglia.

La sofferenza di Sammy e l’arrivo del suo nuovo amico umano

Il cagnolino, a causa delle perdite subite aveva il cuore a pezzi. Ogni giorno si sdraiava davanti ad un vetro ed appena sentiva i passi di qualcuno alzava la testa. Però quando vedeva che era un estraneo, la abbassava di nuovo.

I ragazzi hanno voluto raccontare la sua triste storia sui social e vista la gravità, è diventata in fretta virale.

CREDIT: FACEBOOK

Per fortuna una famiglia amorevole si è fatta presto avanti per conoscere il piccolo Sammy e dopo tanto, anche lui ha ritrovato una nuova famiglia umana. Ora è tornato a vivere in una casa calda ed è circondato da tutto l’amore di cui ha bisogno. Buona vita Sammy!