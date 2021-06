La commovente riunione tra Brodie e Nebula: i due cagnolini sono stati separati per più di un anno

Brodie e Nebula sono due fratellini a quattro zampe che sono nati dalla stessa madre e dallo stesso padre, ma che sono stati adottati da due famiglie diverse. Tuttavia, nonostante sia passato un anno dalla loro separazione, si sono ricordati l’uno dell’altra. I loro amici umani dicono che è stato un momento davvero emozionante.

CREDIT: YOUTUBE

Una vicenda che ha dell’incredibile e che ovviamente è diventata in fretta virale sul web. Tante persone sono rimaste a bocca aperta da ciò che è accaduto.

Tutto è iniziato ormai molto tempo fa, i due cuccioli sono venuti al mondo nella stessa abitazione e tra tutti i fratellini è nato un legame speciale. Erano 4 e tutta la famiglia umana era felice nel vederli così uniti.

Tuttavia, quelle persone non potevano proprio tenerli. Per questo hanno pubblicato degli appelli sul web, con la speranza di poter trovare dei nuovi amici umani per ognuno di loro.

CREDIT: YOUTUBE

Brodie e Nebula hanno trovato delle famiglie in poco tempo. Quelle persone si conoscevano ed infatti dopo un anno hanno deciso di far rincontrare i due cagnolini. Erano curiosi di vedere le loro reazioni.

L’incontro tra Brodie e Nebula

CREDIT: YOUTUBE

Nessuno sapeva se si sarebbero ricordati l’uno dell’altra, ma i loro amici umani volevano riuscire a capire proprio questo. È stato un momento davvero incredibile ed insolito.

I due cagnolini appena si sono visti, si sono annusati per qualche istante e subito dopo si sono gettati a terra per poter giocare. Si sono ricordati del tempo che hanno trascorso insieme.

Da quel momento sono tornati ad essere inseparabili. I loro amici umani sono molto felici e desiderano solo vederli stare bene. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip ovviamente è diventata in fretta virale sul web. Tante persone si sono complimentate con queste famiglie umane, per aver organizzato questa riunione così unica e speciale.