Una commovente riunione è stata pubblicata sul web pochi giorni fa. Il protagonista è un cagnolino, chiamato Rerun che era scomparso per 7 lunghi giorni. Il suo amico umano, veterano dell’esercito e senzatetto, era disperato. Infatti ha deciso di chiedere aiuto alla polizia.

La storia di questo signore chiamato Michael Hatfield, è iniziata molto tempo fa. L’uomo ha passato la maggior parte della sua vita nell’esercito.

Negli ultimi anni è andato anche in missione nelle zone di guerra. Tuttavia al suo ritorno, la sua vita è cambiata del tutto. Nessuno sa bene cosa abbia vissuto, ma sicuramente non ha visto scene semplici da dimenticare.

L’uomo, per questo, ha deciso di lasciare la sua casa e i suoi familiari, per andare a vivere nella stazione di Kettleman City, in California. L’unico che è rimasto sempre al suo fianco, è il suo cane Rerun.

Il piccolo a quattro zampe, nonostante non avessero un posto caldo in cui poter vivere, non lo ha mai lasciato. Gli ha dimostrato ogni giorno il suo amore e la sua fedeltà.

La scomparsa del piccolo Rerun e il suo ritrovamento

Tuttavia, una mattina è avvenuto il dramma che ha spezzato il cuore del senzatetto. Mentre erano seduti in strada, il suo cane ha sentito uno strano rumore. Si è spaventato ed invece di nascondersi, è fuggito via.

Il suo amico umano ha provato a cercarlo sin da subito, ma tutti i suoi tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Infatti non sapendo cosa fare, ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

Gli agenti hanno pubblicato l’accaduto sul web e per una settimana non hanno avuto notizie. Esattamente 7 giorni dopo, hanno ricevuto al telefonata che tanto aspettavano. Delle persone del posto hanno letto l’appello sui social e si sono presto rese conto che era il cane che avevano in casa.

Loro credevano che fosse stato abbandonato, ma quando hanno scoperto che era scomparso, si sono presto impegnati per aiutarlo. Per fortuna Michael e Rerun si sono potuti riabbracciare in fretta e tutti sono felici per come si è conclusa la vicenda.