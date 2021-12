Una storia bellissima è avvenuta pochi giorni fa. Il piccolo Jinks ha avuto la possibilità di riabbracciare i suoi amati amici umani 4 mesi dopo la sua scomparsa. La sua famiglia non ha mai perso le speranze di poterlo rivedere e, alla fine, è avvenuto il miracolo che tanto desideravano.

Una vicenda che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. In tanti sono rimasti stupiti da come il cane sia riuscito a sopravvivere in strada da solo.

Jinks è un cucciolo di 3 anni, che è stato adottato da Don e Kim Carpus quando aveva solamente pochi mesi di vita. Quelle persone sin da subito lo hanno considerato come un vero e proprio membro della loro famiglia.

Infatti non lo hanno mai lasciato solo e lo hanno sempre portato con loro. Il giorno in cui è scomparso, la coppia era uscita per fare un’escursione all’Ocqueoc Falls State Forest Campground. Avevano raggiunto il campeggio con il loro camper.

Lo facevano spesso e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di strano. In quell’occasione però è avvenuto qualcosa di davvero drammatico.

Il cucciolo si è allontanato dai suoi amici umani, ma in pochi secondi non è più riuscito a ritrovarli. Don e Kim si sono presto allarmati ed hanno provato a cercarlo in tutta la zona, ma del piccolo si erano perse totalmente le tracce.

Il ritrovamento del piccolo Jinks

Quelle persone erano disperate. Volevano riabbracciarlo a tutti i costi. Infatti hanno anche prolungato la permanenza in quel posto di 3 settimane, ma nessuno aveva informazioni del loro amico a quattro zampe.

Hanno pubblicato dei disperati appelli sui social per tutto il tempo e, alla fine, è arrivata la bella notizia che tanto aspettavano. Un uomo ha trovato il cane a vagare per il suo quartiere e quando si è avvicinato ha notato che aveva una targhetta con i nomi ed il numero della coppia.

Don e Kim quando hanno ricevuto quella telefonata sono scoppiati in lacrime. Infatti sono partiti in fretta con la loro auto per poterlo riabbracciare. Jinks, nonostante fossero passati 4 lunghi mesi, non si era affatto dimenticato di loro. Quando ha sentito la voce della coppia, è presto saltato tra le loro braccia.