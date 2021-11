Dopo un anno lungo e difficile, la piccola Kodak ha potuto riabbracciare il suo amato amico umano. Era scomparsa durante il trasloco e nessuno aveva avuto più sue notizie. La sua famiglia ovviamente era disperata ed hanno fatto di tutto per poterla rivedere, ma i loro tentativi non hanno portato a nulla.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda straziante che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi. Tuttavia, dopo mesi di disperazione, è arrivato il lieto fine che speravano.

Max Maxwell ha adottato la cucciola quando aveva pochi mesi di vita. L’uomo l’ha sempre considerata come un membro della sua famiglia. Infatti sin da subito hanno instaurato un legame davvero speciale.

Passavano molto tempo insieme e la piccolina ogni giorno aspettava con ansia a casa il ritorno del suo amato amico umano. Amava fare lunghe passeggiate per il quartiere ed era davvero felice della sua vita.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, proprio durante il trasloco, è avvenuto l’impensabile. La cucciola per seguire un altro cane, è scomparsa e da quel momento la sua famiglia non ha più avuto sue notizie.

Max, insieme a tanti suoi amici, ha iniziato a perlustrare la zona sin da subito. Hanno pubblicato appelli sul web ed hanno anche chiesto informazioni in giro. Però nessuno aveva notizie utili sulla piccola a quattro zampe.

La bellissima riunione tra Kodak e il suo amico umano

L’uomo con la speranza di poterla ritrovare ha anche rimandato il suo trasloco, ma tutti i suoi tentativi non hanno mai portato a nulla. Kodak era scomparsa nel nulla e non hanno mai ricevuto segnalazioni.

La famiglia credeva che fosse ormai morta. Infatti avevano perso le speranze dopo poche settimane. Tuttavia, dopo un anno, hanno ricevuto una telefonata dai volontari di Animal Shelter: avevano ritrovato la cucciola.

CREDIT: FACEBOOK

L’hanno trovata mentre vagava per la città e sono riusciti a rintracciare Max grazie al microchip. Era in Indiana e con un volo, gli hanno permesso di rincontrarla. La piccola non aveva mai dimenticato la sua famiglia, infatti è saltata in fretta tra le braccia del suo amico umano e non voleva più lasciarlo andare.